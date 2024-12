Wielki transfer FC Barcelony staje się faktem! "Osiągnęli porozumienie"

FC Barcelona będzie miała wzmocnioną defensywę w przyszłym sezonie. Rośnie prawdopodobieństwo transferu Jonathana Taha. "Blaugrana" bardzo korzystnie wyjdzie na tej transakcji. Zyska reprezentanta kraju, zawodnika z potencjałem na kilka lat gry, w dodatku ściągnie go za darmo.

Barcelona będzie mieć nowego obrońcę

Otoczenie Jonathana Taha od jakiegoś czasu wyrażało chęć zmiany otoczenia, a najbardziej interesowało przejście do FC Barcelony. Ta postanowiła zerknąć w kierunku zawodnika i uchylić mu drzwi. Przedstawiciele "Blaugrany" mieli już podjąć rozmowy z piłkarzem i jego agentem.

W poprzednim tygodniu hiszpański dziennikarz Carlos Monfort podał w mediach społecznościowych, że obie strony są praktycznie dogadane. Wielkim zwolennikiem tego transferu ma być Hansi Flick, który ma mieć konkretny plan na obrońcę.

Teraz mamy kolejne potwierdzenie, że jest porozumienie między katalońskim klubem a reprezentantem Niemiec. Informację o tym przekazał włoski dziennikarz Tancredi Palmeri na łamach sportitalia.it.

"Jonathan Tah, niemiecki obrońca Bayeru Leverkusen, któremu wygasa kontrakt, osiągnął porozumienie z Barceloną. 28-latek był kuszony zarówno przez Inter, jak i Juventus, który myślał ściągnięciu Niemca już zimą za kontuzjowanego Bremera. Barcelona pozyskuje gotowego piłkarza" - czytamy.

Tah nie chciał przedłużać umowy z Bayerem Leverkusen. Dla niego Barcelona jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem. Za to dla Barcelony to bardzo korzystny transfer. Transfermarkt wycenia piłkarza na 30 mln euro, ale "Blaugrana" ściągnie go za darmo.

Transfer Taha też jest istotny w obliczu tego, że nie wiadomo, co zo obecnymi obrońcami Barcelony. Kontrakt Inigo Martineza wygasa wraz z końcem tego sezonu. Ronald Araujo będzie latem kuszony przez innych zagranicznych gigantów. Coraz częściej się mówi o ewentualnym transferze Andreasa Christensena, który do gry wróci w styczniu.