Królewski obalił sensacyjny transfer Lecha Poznań. Jedną wiadomością

Lech Poznań uda się na przerwę zimową jako lider ekstraklasy, ale ma tylko dwa punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa i trzy nad broniącą tytułu Jagiellonią Białystok. Do tego ma trzeci najskuteczniejszy atak w lidze (33 gole strzelone) - więcej bramek zdobyły Legia Warszawa i Cracovia (36). "Kolejorz" chce być jednak na pierwszym miejscu pod każdym względem.

Królewski reaguje na wieści o potencjalnym transferze Rodado

Nie raz w tym sezonie mówiło się, że kadra Lecha mimo wszystko jest za wąska, by utrzymać dobry rytm do końca sezonu. W Poznaniu mają zdawać sobie z tego sprawę, dlatego szykują transfery w najbliższym okienku transferowym. Według wieści Piotra Koźmińskiego z goal.pl władze "Kolejorza" planują prawdziwą bombę transferową.

Celem Lecha w zimowym oknie miałby zostać Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków. Nie ulega wątpliwości, że Hiszpan przerasta umiejętnościami poziom Betclic 1. Ligi. Nikt nie byłby zaskoczony, gdyby przed sezonem opuścił Małopolskę. Ale postanowił walczyć do końca o europejskie puchary, a teraz chce pomóc Wiśle w powrocie do ekstraklasy.

W samej lidze Rodado strzelił 13 goli i zanotował cztery asysty. W klasyfikacji strzelców wyprzedza go tylko Karol Czubak z Arki Gdynia (14 trafień). Licząc jeszcze Fortuna Puchar Polski i kwalifikacje do europejskich pucharów, Rodado ma na koncie 20 bramek i dziewięć asyst w 29 meczach. To imponujący wynik. Stanowiłby zatem godną konkurencję dla Mikaela Ishaka, w przeciwieństwie do Filipa Szymczaka i Bryana Fiabemy. Pierwszy z nich strzelił tylko dwa gole w tym sezonie, drugi nie ma żadnego trafienia.

Transfermarkt wycenia Rodado na 1,2 mln euro. Ewentualna oferta Lecha musiałaby wynosić około miliona euro. Ale o ten transfer byłoby bardzo trudno. Przede wszystkim dlatego, że Jarosław Królewski nie jest skłonny sprzedawać Rodado, co przyznał w mediach społecznościowych.

"Trzeba przywyknąć do takich spekulacji. Chłopak strzelił 20 bramek i zaliczył 9 asyst w 29 meczach a jesteśmy na półmetku sezonu. Nie mamy jednak w planach osłabiania drużyny w przerwie zimowej" - oświadczył właściciel Wisły na Twitterze.

Wisła Kraków zajmuje w tabeli 1. Ligi siódme miejsce z dorobkiem 30 punktów. W tej chwili jest poza play-offami o awans. Do gry wróci w połowie lutego.