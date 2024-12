Boniek nie wytrzymał, gdy usłyszał o Dudzie w MKOl. "Ja bym uciekał"

Andrzej Duda w sierpniu tego roku przestanie być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Wtedy to wygaśnie jego druga kadencja, a o kolejną nie ma już prawa się ubiegać. Od dłuższego czasu trwają więc spekulacje, czym zajmie 52-letni polityk. W ostatnich miesiącach typowany był m.in. do roli przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Będzie o to szalenie trudno, co nie znaczy, że prezydent Polski nie trafi do MKOl-u w innej roli.

Andrzej Duda trafi do MKOl-u? Boniek grzmi: "Skandaliczna decyzja"

W czwartek "Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjął uchwałę, która rekomenduje Andrzeja Dudę na członka MKOl, co potwierdziło Sport.pl. Na 36 osób uprawnionych do głosowania, aż 26 poparło kandydaturę prezydenta RP. Sześć wstrzymało się od głosu, a tylko cztery były przeciwne. - To jest dopiero kandydat na kandydata, bo to nie jest takie proste. Przede wszystkim uważam, że to jest skandaliczna decyzja - skomentował ów wybór na kanale Prawda Futbolu były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA - Zbigniew Boniek.

Skąd tak stanowcza opinia w tej sprawie? Zdaniem Bońka Duda nie jest odpowiednią osobą do sprawowania tej funkcji. - Ja muszę powiedzieć, że politycy bardzo rzadko się pojawiają w takich gronach. Proszę mi powiedzieć, który poważny polityk jest w 70-osobowej grupie członków MKOl-u - pytał. - Wydaje mi się, że to jest bardziej miejsce dla ekssportowców, dla ludzi, którzy są ze sportem bardzo mocno związani - uzasadniał.

Tak Boniek ocenił uchwałę PKOl-u. "To jest niepoważne"

Przez lata polską przedstawicielką w MKOl-u była multimedalistka olimpijska - Irena Szewińska. W 2021 r. zastąpiła ją dwukrotna srebrna medalistka w kolarstwie górskim - Maja Włoszczowska, która zasiada w komisji zawodniczej. - Co się stanie? Maję Włoszczowską najprawdopodobniej będą musieli wycofać. Nie będzie starała się o następne przedłużenie. Trzeba ją będzie wygumkować, żeby zrobić ewentualnie miejsce, mając nadzieję, że wybiorą pana prezydenta - tłumaczył Boniek. Zwrócił też uwagę na jeszcze jedno. - Problem jest taki: z tego co ja wiem, to głosowanie i wybór będzie w czerwcu. To jest niepoważne, żeby prezydent Polski był kandydatem na członka MKOl-u. (...) Nasz prezydent do sierpnia będzie sprawował funkcję. Do tego czasu nie powinno być jakichkolwiek opcji - dodał.

Najbardziej jednak w ewentualnej kandydaturze Dudy przeszkadza sam fakt bycia politykiem. - Ja bym uciekał od tego, żeby typować tam ludzi związanych z polityką. Jest tzw. karta, jak robisz przysięgę olimpijską, to przysięgasz, że nie jesteś związany z jakąkolwiek partią polityczną. Czyli my od razu chcemy kręcić - podsumował były wybitny piłkarz.