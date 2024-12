Fernando Santos reaguje na wyniki losowania. Te słowa mówią wszystko

Sześć meczów rozegranych, pięć przegranych i tylko jeden zremisowany. Bilans Fernando Santosa w reprezentacji Azerbejdżanu jest póki co katastrofalny. Azerowie w piątek - tak jak Polacy i reszta Europy - poznali rywali w przyszłorocznych kwalifikacjach do mundialu 2026.

Santos zabrał głos. Oto co powiedział po losowaniu

Zmierzą się w nich z Francją lub Chorwacją, a także Ukrainą i Islandią. Trudno przypuszczać, by mieli wielkie szanse na awans przy takim zestawie przeciwników. Doświadczony szkoleniowiec skomentował wyniki losowania. Nie traci rezonu i zamierza wziąć się do pracy.

- Losy zostały już rozstrzygnięte, nic nie można zmienić. Teraz ważniejsze jest dokładne poznanie rywali. Po play-offach Ligi Narodów UEFA okaże się, czy zmierzymy się z Francją, czy Chorwacją. Naszymi pozostałymi konkurentami są Ukraina i Islandia. Teraz najważniejsze jest przygotowanie naszego zespołu do tych meczów. Dobrze, że w marcu i czerwcu nie mamy oficjalnych meczów. Będziemy mieli czas na przygotowanie się do meczów grupowych. W tych okresach będziemy organizować mecze towarzyskie, aby nasz zespół był gotowy na mecze rundy kwalifikacyjnej, która rozpocznie się we wrześniu - powiedział szkoleniowiec cytowany przez portal qol.az.

Santos nie ma najlepszych wspomnień związanych z ostatnim cyklem eliminacji, w którym uczestniczył. W 2023 roku - jako selekcjoner reprezentacji Polski - został zwolniony w trakcie kwalifikacji do Euro 2024. Biało-Czerwonych poprowadził w zaledwie sześciu meczach. Trzy wygrał i trzy przegrał. Jedno zwycięstwo odniósł w spotkaniu towarzyskim. We wrześniu 2023 roku po starciu z Albanią (0:2) został zwolniony z posady selekcjonera.

Fernando Santos dwukrotnie prowadził zespoły na mistrzostwach świata. W 2014 i 2018 roku wraz z Grecją i Portugalią wychodził z grupy, ale za każdym razem odpadał w 1/8 finału. Jego bilans na najważniejszych turniejach na świecie wynosi: osiem meczów, dwa zwycięstwa, cztery remisy i jedna porażka.