- Myślę, że on doskonale wie, że tam za chwilę popłyną gigantyczne pieniądze z Saudi Aramco, o których wcześniej nikt nawet nie śnił. I o ile w 2010 roku możemy powiedzieć, że Katar po prostu kupił sobie głosy, a przez to mistrzostwa świata, to teraz kalendarz został tak zaprogramowany, że nikt inny poza Arabią nie mógł zostać gospodarzem. Absurd - dodawał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl. Czy przyznanie mundialu Arabii Saudyjskiej to ostateczny dowód zepsucia władz piłkarskich? Co nasi goście myślą o "Ostatnim Pokoleniu" i reakcji Michała Kucharczyka na ich protesty, a także o "przełomowej" imprezie w Sandecji Nowy Sącz? Zapraszamy do oglądania:

REKLAMA

Zobacz wideo Hucpa i fikcja! FIFA doprowadziła do absurdalnej sytuacji. Dno

– Chcemy, żeby nasi widzowie oglądając "To jest Sport.pl", poczuli się jak w gronie dobrych znajomych. Skracając dystans, zapraszamy ich do naszego świata, w którym znajdą nietuzinkowych ekspertów, dobrą zabawę i ciekawe spojrzenie na codzienne wydarzenia sportowe. Wszystko to zagwarantują redaktorzy Sport.pl oraz bezkompromisowy Piotr Żelazny i niegryzący się w język Jakub Kosecki – mówi Tomasz Pazdyk, wydawca "To jest Sport.pl". Nowy format możecie oglądać w każdy piątek o godzinie 20 w Sport.pl, Gazeta.pl, na naszym kanale YouTube, a także w mediach społecznościowych.