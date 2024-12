Gigantyczna wpadka UEFA na losowaniu. Skandaliczny obrazek

Przegrany meczu Hiszpania - Holandia w ćwierćfinale Ligi Narodów, Finlandia, Litwa oraz Malta - to rywale reprezentacji Polski w kwalifikacjach do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 r. w USA, Kanadzie i Meksyku.

REKLAMA

Zobacz wideo Klub z 50-tys. polskiego miasteczka robi furorę! Niebywałe. "Przepaść" [Reportaż Sport.pl]

Losowanie grup odbyło się w piątek w południe w Zurychu. Pierwsze mecze kwalifikacji reprezentacja Polski zagra już w dniach 21-22 marca oraz 24-25 marca. Na mundial bezpośrednio awansuje jedynie zwycięzca grupy. Drużyny z drugich miejsc czeka rywalizacja w barażach. Te odbędą się w marcu 2026 r.

Zobacz: W Hiszpanii poruszenie po losowaniu! Piszą tylko o jednym

Tak samo jak w przypadku kwalifikacji do Euro 2024 w losowaniu udziału nie wzięła Rosja. To efekt decyzji FIFA i UEFA z lutego 2022 r., które zawiesiły ten kraj w prawach członka po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Kolejnej wojny w tym kraju w ostatnich latach.

Skandal w trakcie losowania grup kwalifikacji do MŚ

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Ukrainę już w 2014 r. Po przeprowadzeniu zbrojnej ofensywy Rosjanie przeprowadzili też nielegalne i nieuczciwe referendum, po którym zajęli Krym. Społeczność na całym świecie uznała te działania za niezgodne z międzynarodowym prawem.

W trakcie piątkowego losowania doszło do skandalu związanego właśnie z Krymem i wojną ukrańsko-rosyjską. W trakcie ceremonii losowania, gdy prezentowana była Ukraina, na mapie Europy Krym nie podświetlił się jako jej terytorium.

To kolejny skandal związany z zachowaniem światowych i europejskich władz piłkarskich. "Kluby piłkarskie FK Sewastopol i Rubin Jałta 14 czerwca 2023 r. oficjalnie opuściły Krymską Premier Ligę. Od sierpnia te dwa zespoły występują do II ligi rosyjskiej (trzeci poziom rozgrywkowy). Jest to działanie niezgodne z wcześniejszymi decyzjami UEFA. Według ustaleń z grudnia 2014 roku kluby z tego półwyspu mogą występować jedynie w specjalnie utworzonej autonomicznej lidze. Ówczesny sekretarz generalny UEFA, a obecny przewodniczący FIFA Gianni Infantino stwierdził, że w przypadku niezastosowania się do decyzji może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec tego kraju. Po 24 lutego 2022 roku Rosja przestała się jednak stosować do jakichkolwiek wyznaczonych wcześniej norm, łamiąc wszystkie dotychczasowe ustalenia dotyczące sportu w okupowanym przez nią Krymie" - czytamy na portalu ipw.com.pl.

Ukraina - tak samo jak Polska - losowana była z drugiego koszyka. Drużyna ta zagra w grupie D, a jej rywalem będą zwycięzca Francja - Chorwacja w ćwierćfinale Ligi Narodów, Islandia oraz Azerbejdżan.