Grał na MŚ i w Premier League. Idzie siedzieć na 20 lat!

Li Tie to jedna z największych legend reprezentacji Chin. Rozegrał w niej aż 92 mecze, zdobywając pięć goli. Zagrał na mistrzostwach świata w Korei Południowej i Japonii i był też jednym z nielicznych obywateli azjatyckiego państwa, któremu udało się zrobić karierę za granicą. W 2002 roku wyjechał do Europy i dołączył do Evertonu. Na poziomie Premier League rozegrał 34 spotkania, ale bramki czy asysty zdobyć się nie udało. W 2006 roku przeniósł się do Sheffield United, by po dwóch latach wrócić do Chin. W 2012 roku zawiesił buty na kołku, ale od futbolu całkowicie się nie odciął. Zaczął pracować jako trener i... popełniać przestępstwa. Teraz spotkała go za nie surowa kara.

Li Tie skazany na wiele lat więzienia. Poszło o łapówki

Lie zaczął kolejny etap kariery od pełnienia roli trenera przygotowania fizycznego, asystenta szkoleniowca w kilku chińskich klubach, w tym również w reprezentacji, aż został pierwszym trenerem. Co więcej, w 2019 roku tymczasowo przejął kadrę, a w 2020 roku został jej selekcjonerem. I to m.in. wtedy miał dopuścić się haniebnych czynów. Jakich? Związanych z korupcją.

Jak donosi CNN, były piłkarz miał kupić sobie posadę pierwszego szkoleniowca drużyny narodowej. Pomógł mu w tym jego ówczesny klub Wuhan Zall, który przeznaczył na ten cel 281 tys. dolarów. Resztę Tie wydał z własnej kieszeni (łączna wartość łapówki to 412 800 dolarów). W zamian za pomoc pracodawcy obiecał mu, że będzie powoływał kilku jego podopiecznych do kadry. Co więcej, sam miał przyjąć aż 6,8 miliona dolarów łapówek w latach 2019-2021, kiedy to pełnił funkcję selekcjonera. W przeszłości rzekomo pomagał też ustawiać mecze różnych klubów. Ogólnie przestępstw dopuszczał się w latach 2015-2021.

I do tych zarzutów Tie się przyznał. - Kiedy byłem piłkarzem, najbardziej gardziłem ludźmi, którzy grali tak, jak został ustawiony mecz - zaczął w dokumencie wyemitowanym przez CCTV. Potem stwierdził, że w takim procederze zobaczył dla siebie szansę. - Osiągnięcie sukcesu za pomocą tak niewłaściwych środków sprawiło, że stałem się coraz bardziej krótkowzroczny i chętny na szybkie rezultaty. To stało się dla mnie nawykiem, nawykiem, na którym zacząłem polegać. (...) Bardzo mi przykro - dodawał.

Tie został objęty chińską kampanią antykorupcyjną, w trakcie której udowodniono mu winę. W grudniu zapadł wyrok. I jak donoszą chińskie media, sprawiedliwość dosięgła byłego piłkarza i selekcjonera. Został on bowiem skazany na aż 20 lat więzienia. To i tak nie była najsurowsza kara. Tę dostał Chen Xuyuan, były prezes Chińskiego Związku Piłki Nożnej. Za korupcję skazano go na dożywocie.

Legenda Li Tie upadła

Co dalej z Tie? Najbliższe lata spędzi za kratami. Aż trudno uwierzyć, jak w jednej chwili legenda tego zawodnika upadła. W przeszłości dzielił szatnię z Wayne'm Rooney'em, czy też grał przeciwko Davidowi Beckhamowi. Wydawało się, że może zostać wielkim piłkarzem, a później i trenerem. Mimo łapówek nie radził sobie na stanowisku selekcjonera. Poprowadził kadrę w 13 meczach, sześć z nich wygrał, pięć przegrał, a dwa zremisował. Drużyna nie awansowała na MŚ w Katarze, po czym szkoleniowiec zrezygnował.