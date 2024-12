Boniek zobaczył, co zrobiła Roma i nie mógł się powstrzymać. "Dziękuję"

AS Roma zaczęła sezon zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po trzech miesiącach od startu rozgrywek miała na koncie zaledwie cztery zwycięstwa, z czego trzy w lidze oraz jedno w Lidze Europy. Koszmarny rezultat, jak na tak utytułowany zespół. Kiedy objął go Claudio Ranieri zarządził dwie kluczowe zmiany w składzie, a dużo większe zaufanie otrzymali pomijani przez poprzednich trenerów sprowadzony niedawno z Al Hilal Saud Abdulhamid oraz przede wszystkim Mats Hummels.

Boniek zareagował na kolejne zwycięstwo AS Romy. Docenił Claudio Ranieriego

Efekty pracy Ranieriego było widać od razu, choć wyniki mogły wskazywać coś innego. Trzy pierwsze mecze to tylko jeden zdobyty punkt, natomiast AS Roma mierzyła się z dwiema najlepszymi ekipami Serie A - SSC Napoli oraz Atalantą, a ponadto Tottenhamem. Parę dni temu miała okazję zagrać za to z Lecce i skończyło się to jej wysokim zwycięstwem 4:1.

Potwierdziła formę również w czwartkowym starciu Ligi Europy z SC Bragą. Gospodarze wygrali 3:0, a asystę przy jednym z trafień zanotował nawet Nicola Zalewski. Mało tego, według Sofascore był jednym z najlepszych zawodników na murawie z notą 7,9. Były prezes PZPN, jak i legenda AS Romy Zbigniew Boniek docenił starania Ranieriego, który wykonuje świetną pracę. "Dziękuję Ranieri. Teraz to już inny zespół" - podsumował po włosku.

Cała drużyna pokazała dużą jakość, natomiast trudno nie wyróżnić właśnie reprezentanta Polski, co zresztą zrobiły włoskie media. "Ze względu na kwestie kontraktowe, dotychczasowy sposób zarządzania Zalewskim budził wątpliwości. Dziś wieczorem, i to nie tylko dzięki asyście, pokazał, że wciąż może wiele dać Romie" - przekazał sport.virgilio.it.

"Dobry występ Polaka. Zawsze potrafi dobrze grać zarówno w ofensywie, jak i defensywie" - napisano na kibicowskim serwisie romatoday.it. Oceniono go na "siódemkę" w dziesięciopunktowej skali, czyli dokładnie tak, jak poprzednie źródła.

Po sześciu spotkaniach fazy ligowej Ligi Europy AS Roma zajmuje 14. miejsce w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów. Liderem jest Lazio (16 pkt), które wyprzedza Athletic Bilbao (16 pkt) oraz Anderlecht (14 pkt). Do zakończenia tego etapu piłkarzom Ranieriego pozostały jeszcze dwa mecze - z AZ Alkmaar oraz Eintrachtem.