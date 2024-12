Ależ informacja ws. Szymona Marciniaka! TVP potwierdza. Przesądzone

Szymon Marciniak we wtorek 10 grudnia prowadził mecz Atalanty Bergamo z Realem Madryt i według wielu osób popełnił błąd, kiedy podyktował rzut karny dla włoskiej drużyny. Nawet jeśli polski sędzia popełnia błędy, to należy do grupy najbardziej cenionych arbitrów na świecie. Świadczą o tym również doniesienia o jego wyjeździe na wielki turniej.

Szymon Marciniak może być tego pewny. Szykuje się do wyjazdu na wielki turniej

Według informacji TVP Sport polski sędzia znajdzie się w gronie arbitrów, którzy pojadą na Klubowe Mistrzostwa Świata w 2025 roku. Turniej rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 13 lipca, a już pół roku wcześniej Marciniak może być pewny wyjazdu. Co prawda nie było jeszcze oficjalnego ogłoszenia, ale zdaniem źródła nominacja jest "oczywista i przesądzona".

Wszystko dlatego, że prezydent FIFA Gianni Infantino wymarzył sobie na turnieju najlepszych piłkarzy i najlepszych sędziów. W związku z tym szef arbitrów Pierluigi Collina na pewno nie pominie Marciniaka podczas wyboru wysłanników do USA, Meksyku i Kanady, gdzie odbędzie się klubowy mundial.

- Prezydent traktuje ten turniej trochę jak swoje dziecko. Zaangażował się w ten projekt bardzo mocno, jakby chciał wszystkim udowodnić, że głosy krytyki i zwątpienia w sens organizacji takiej imprezy były niesłuszne. Niezwykle efektowne trofeum, które FIFA zamówiła dla zwycięzcy, ma oddawać wagę tego turnieju - powiedział TVP człowiek z kręgów FIFA.

Oprócz Marciniaka na listach mają znaleźć się inni, doświadczeni sędziowie, a dołączą do nich również arbitrzy młodsi i aspirujący do światowej czołówki. Do tej pory na KMŚ powoływano sędziów z "szerokiej czołówki", a tym razem mają pojawić się tylko ci ze "ścisłej". Poziom sędziowania ma być więc znacznie wyższy.

Szymon Marciniak prowadził już Klubowe Mistrzostwa Świata w 2023 roku i sędziował półfinał i finał. Oprócz tego Polak ma już na koncie pracę w finale Ligi Mistrzów i finale mistrzostw świata.