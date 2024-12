Hiszpanie biją na alarm ws. Realu. Gorzej być nie może

W obecnym sezonie Ligi Mistrzów, który rozgrywany jest w odświeżonym formacie, Real Madryt ma ogromne problemy. We wtorek mistrzowie Hiszpanii musieli wygrać z Atalantą Bergamo w 6. serii gier, aby zachować realne marzenia o znalezieniu się w pierwszej ósemce tabeli. Planem minimum jest natomiast zakwalifikowanie się do do baraży, co i tak jeszcze nie jest pewne. Mimo noża na gardle zespół Ancelottiego pokonał włoską drużynę 3:2 na jej terenie i obecnie zajmuje 18. miejsce.

Plaga kontuzji w Realu. Hiszpanie wszystko wyliczyli

Gdyby tego było mało, Real musi zmagać się z istną plagą kontuzji. Do "madryckiego szpitala" po meczu z Atalantą dołączył sam Kylian Mbappe. W około 34. minucie Francuz poczuł ukłucie w lewym udzie. Nie chciał ryzykować dalszej gry. Położył się na murawie, po czym poprosił o zmianę. Jego miejsce zajął Brazylijczyk Rodrygo. Jak poważny jest uraz Mbappe?

- To przeciążenie, poczuł ból w mięśniach w tylnej partii uda. Trzeba to obejrzeć w nadchodzących dniach. Nie wydaje się, by to było coś poważnego. Musiał zejść, zaczął bardzo dobrze i zobaczymy jutro. Nie mógł wykonywać sprintów, trochę go bolało, dlatego woleliśmy go zmienić - zdradził trener Realu na pomeczowej konferencji prasowej. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wiadomym było, że Carlo Ancelotti nie może skorzystać z następujących piłkarzy: Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga.

Każdy z nich - w pełni zdrowia - jest jednym z kluczowych zawodników. Teraz do tej listy dołączył Kylian Mbappe. Jak na razie nie wiadomo, ile może potrwać pauza kapitana reprezentacji Francji. O "szpitalu" w Madrycie zaczęły rozpisywać się hiszpańskie media. Wyliczenia tamtejszego "AS" są naprawdę przerażające. "Lista kontuzji, z którymi boryka się szatnia Realu Madryt w tym sezonie, jest dłuższa niż liczba meczów, które rozegrała drużyna Ancelottiego. W ostatnich miesiącach rzadko zdarza się, aby mecz nie kończył się z jeszcze jednym zawodnikiem w izbie chorych" - czytamy na samym początku.

Okazuje się, że w tym sezonie w sumie aż 27 piłkarzy Realu Madryt borykało lub nadal boryka się z łagodniejszymi lub groźniejszymi urazami. Dla porównania - do tej pory mistrzowie Hiszpanii zagrali łącznie 23 spotkania. Następnie "AS" szczegółowo przeanalizował kontuzje wszystkich zawodników na przestrzeni trwającej kampanii. Tylko siedmiu zawodników Realu nie dopadła jeszcze opisywana plaga. Są nimi: Fran Garcia, Rudiger, Valverde, Modrić, Guler, Endrick i Lunin.

Ciekawe wnioski wysnuł ostatnio znany hiszpański dziennikarz Juan Castano. Jego zdaniem triumfatorzy zeszłej edycji Ligi Mistrzów w zaistniałej sytuacji wolą "dmuchać na zimne", prosząc o zmiany od razu, kiedy pojawi się nawet najmniejsza szansa na uraz. - Mam wrażenie, że kiedy ostatnio piłkarze z Madrytu otrzymali małe światełko ostrzegawcze pod względem fizycznym, proszą o zmianę, aby sytuacja nie mogła się pogorszyć. Zdarzyło się to pewnego dnia Bellinghamowi w Gironie, a dzisiaj stało się to z Mbappe - mówił, cytowany przez cope.es.

A co na to wszystko Carlo Ancelotti? - Kalendarz jest bardzo wymagający, mamy teraz skurczony skład i nie możemy już zmieniać zawodników. Musimy przetrwać tę chwilę, nie możemy już zrobić nic innego - podkreślał rozgoryczony Włoch.