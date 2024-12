Wrze na linii Boniek-PZPN. "Herezje na poziomie remizy strażackiej"

Dariusz Dziekanowski w latach 2012–2024 pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN. W czerwcu tego roku został jednak odwołany, rzekomo za krytykowanie selekcjonera Michała Probierza i prezesa PZPN - Cezarego Kuleszę. Wybór nowego przewodniczącego miał nastąpić na kolejnym posiedzeniu Klubu. Niespodziewanie wytypowano... Dziekanowskiego. - Miało to wywołać wściekłość Kuleszy. Jeden z członków klubu poszedł porozmawiać z prezesem. Wrócił i oświadczył nam, że prezes powiedział, że jeśli znów wybierzemy Dziekanowskiego, to on to wszystko rozpie***li - zdradził anonimowo jeden z uczestników spotkania - pisał Hubert Rybkowski ze Sport.pl. Nowym przewodniczącym został ostatecznie Piotr Świerczewski.

Boniek: "To jakieś herezje na poziomie remizy strażackiej"

Ingerencję zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w wybór nowego przewodniczącego Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN skomentował Zbigniew Boniek, były prezes PZPN. Nie przebierał w słowach i przyznał, że z Klubu Wybitnego Reprezentanta zrobiono paranoję.

- Klub Wybitnego Reprezentanta hulał przez ostatnie dziewięć lat, jak byłem prezesem. Nie było z tym żadnego problemu. Przyjeżdżali, mieli hotel, bilety. Teraz okazało się, że zarząd PZPN ingeruje, kto może być wybrany prezesem. Ten nam się nie podoba, bo napisał felieton, który nie spodobał się dyrektorowi ds. komunikacji. To są jakieś herezje na poziomie remizy strażackiej. Takie rzeczy nie mogą się zdarzać. Związek to musi być bardzo poważna instytucja. Z Klubu Wybitnego Reprezentanta zrobiono paranoję. Ona nawet od pół roku nie ma swojego przewodniczącego, wybranego w demokratycznych wyborach, bo nie został klepnięty przez PZPN. To wszystko jest tak banalne, na niskim poziomie - powiedział Boniek w programie "Prawda Futbolu".

Cały odcinek programu można zobaczyć tutaj.

Członkami Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN zostają piłkarze, którzy w pierwszej reprezentacji rozegrali minimum 80 meczów międzypaństwowych. Członkami honorowymi klubu mogą też być piłkarze, którzy nie rozegrali takiej liczby spotkań, ale wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami i postawą poza boiskiem.