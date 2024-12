Media: Miliony euro na stole za gwiazdę Legii. Trzy kluby w grze

Steve Kapuadi trafił do Legii latem zeszłego roku z pierwszoligowej Wisły Płock. Kosta Runjaić od razu chętnie na niego stawiał. Tak samo robi Goncalo Feio, a Francuz jest dziś najpewniejszym punktem stołecznej defensywy. Zagrał w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Zdobył jedyną bramkę w spotkaniu z Realem Betis.

Zagraniczne kluby chętne kupić Kapuadiego

Steve Kapuadi ma ważny kontrakt z Legią Warszawa do końca przyszłego sezonu. Niewykluczone, że nie wypełni go do końca ze względu na możliwy transfer. Jak donosi portal meczyki.pl, zainteresowanie Francuzem wykazuje drużyna D.C. United, dziesiąta drużyna Konferencji Wschodniej w tym sezonie Major League Soccer. W Waszyngtonie szukają wzmocnień, by myśleć o walce o play-offy w przyszłym roku.

Sytuację francuskiego obrońcy mają też obserwować dwa kluby Serie A - Udinese i Torino. Trenerem pierwszego z nich jest Kosta Runjaić. "Zebrette" mieli znakomity początek sezonu, byli nawet liderami ligi włoskiej. Ale teraz są w środku tabeli i przechodzą kryzys formy, nie wygrali pięciu ostatnich spotkań. Pierwsze wieści o zainteresowaniu ze strony Włochów pojawiły się w drugiej połowie listopada.

Niedawno Feio zachwalał Kapuadiego, mówiąc, że jest obecnie najlepszą wersją siebie. Ostatnio wzrosła też wartość Francuza. Transfermarkt podniósł wycenę piłkarza z 600 tys. euro do 2,5 mln euro. Zapewne Legia będzie chciała zarobić na nim te kilka mln euro.

Kapuadi ominął w tym sezonie tylko dwa mecze ekstraklasy. Od 20 września i starcia z Pogonią Szczecin (0:1) gra w każdym meczu ligowym oraz europejskich pucharów po 90 minut.

W niedzielę Legia zakończyła tegoroczną rywalizację z PKO Ekstraklasie. Rozbiła Zagłębie Lubin na wyjeździe 3:0. W tym roku zagra jeszcze dwa mecze w Lidze Konferencji. W najbliższy czwartek podejmie u siebie szwajcarskie FC Lugano, a w przyszłym tygodniu wyleci do Szwecji na starcie z Djurgårdens IF.