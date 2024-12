Niemcy piszą o Lewandowskim. Zwrócili uwagę na jedno

Po kosmicznym starcie sezonu obecnie FC Barcelona przeżywa spore wahania formy. Drużyna Hansiego Flicka straciła punkty w czterech z ostatnich pięciu meczów w La Liga. Mimo to z indywidualnych występów zadowolony może być Robert Lewandowski, który nadal pozostaje liderem w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ligi. Formę Polaka doceniły nawet niemieckie media, porównując go do samego Lionela Messiego.

