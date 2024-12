Media: To byłby hit nad hity. Barcelona ma już plan na wielki transfer

Mohamed Salah to żywa legenda Liverpoolu. Mimo 32 lat na karku Egipcjanin wciąż udowadnia, że jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. W tym sezonie strzelił już 15 bramek i zanotował 12 asyst w 21 meczach. Często w pojedynkę decydował o zwycięstwie swojej drużyny, która na ten moment jest zdecydowanym liderem Premier League z 35 punktami na koncie.

W takiej sytuacji mogłoby się wydawać, że angielski klub za wszelką cenę będzie chciał zatrzymać Salaha w zespole. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. "Jak wiecie, to mój ostatni rok w klubie. Chcę się tym po prostu cieszyć i nie chcę o tym myśleć", "Dziękujemy za wasze wsparcie w niedzielę. Bez względu na to, co się stanie, nigdy nie zapomnę, jak to jest strzelać gole na Anfield", "Jesteśmy prawie w grudniu, a ja nie dostałem jeszcze żadnych ofert pozostania w klubie. Prawdopodobnie jestem bardziej poza klubem niż w nim" - takie słowa w ostatnich miesiącach padały z ust Salaha.

Sprawia to, że przyszłość 32-latka na Anfield nadal stoi pod dużym znakiem zapytania. Choć niektóre brytyjskie media informują o zielonym świetle ws. negocjacji Mohameda Salaha z Liverpoolem, to do tej pory nie doczekaliśmy się żadnych oficjalnych deklaracji. Jedno jest pewne - kontrakt Egipcjanina wygasa 30 czerwca 2025 roku. Jeśli umowa do końca roku nie zostanie przedłużona, od stycznia piłkarz będzie mógł już prowadzić negocjacje z nowym klubem, do którego odszedłby za darmo jako wolny agent.

Sytuację gwiazdora "The Reds" monitoruje wielu gigantów. Ostatnio do tego grona dołączyła ponoć FC Barcelona. Nie od dziś wiadomo, że wicemistrzowie Hiszpanii wciąż borykają się z wieloma problemami finansowymi. Po przyjściu Joana Laporty kryzys został nieco zażegnany dzięki nawiązaniu współpracy z odpowiednimi sponsorami czy wdrożeniu w życie tzw. dźwigni finansowych. Okazuje się, że lada moment budżet Barcelony znów powiększy się o niemałą sumę.

Jak czytamy na stronie liverpool.com, kataloński klub w najbliższym czasie rozważa sprzedaż praw do miejsc VIP na remontowanym obecnie Spotify Nou Camp na następne dwie dekady. Już kilka miesięcy temu dziennik "Sport" informował, że na odświeżonym stadionie Barcelony dostępnych będzie około 115 takich miejsc. Łączny koszt z ich sprzedaży mógłby wynieść aż 210 milionów dolarów, czyli niecałe 199 milionów euro.

I właśnie w ten sposób klub mógłby pozwolić sobie na transfer Mohameda Salaha. Nie chodzi o kwotę wykupu, a gigantyczny kontrakt 101-krotnego reprezentanta Egiptu, który obecnie w Liverpoolu może liczyć na aż 400 tys. funtów tygodniowo. Z pewnością sytuacja transferowa 32-latka wyjaśni się w najbliższych dniach. O jego względy zabiegają również Paris Saint-Germain czy saudyjskie Al-Ittihad, które chciało ściągnąć gwiazdora już latem tego roku. Barcelona musiałaby przygotować dla Salaha naprawdę lukratywną umowę, aby gwiazdor zainteresował się przejściem do Hiszpanii.