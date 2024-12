Media: To się dzieje! Szymański blisko wielkiego transferu

Sebastian Szymański to jedna z największych gwiazd Fenerbahce Stambuł. Już rok temu dość szybko zyskał dużą sympatię kibiców. Co prawda w tym sezonie nie ma tak dobrych statystyk jak w zeszłym, ale i tak przyciąga uwagę klubów z lepszych lig. Był już obserwowany przez skautów z Włoch. Najnowsze wieści wskazują na to, że Włosi chcą zrobić duży krok w kierunku transferu.

2 screen https://www.youtube.com/watch?v=I_aA8tiqroE&ab_channel=FBTV Otwórz galerię Na Gazeta.pl