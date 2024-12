Cztery gole w trzech meczach. Piątek znowu bohaterem. Ależ seria!

Liga turecka jest aktualnie naszpikowana gwiazdami, w tym Polakami. Na co dzień w tamtejszej ekstraklasie występuje wielu reprezentantów naszego kraju, np. Sebastian Szymański (Fenerbahce). W meczu 15. kolejki Super Lig Basaksehir podjął na własnym stadionie Hatayspor. Od pierwszej minuty kibice mogli oglądać poczynania Krzysztofa Piątka, czyli najlepszego strzelca zespołu ze Stambułu.

Krzysztof Piątek stanął przed szansą poprawienia dorobku strzeleckiego

Faworytem tego spotkania byli gospodarze, którzy przed startem tej kolejki plasowali się na siódmym miejscu w tabeli Super Ligi. Z kolei ich rywale znajdowali się na przedostatniej lokacie ze stratą siedmiu "oczek" do bezpiecznego miejsca nad strefą spadkową.

Jak można było się spodziewać, to piłkarze Basaksehiru dominowali od początku. Pierwszą okazję gospodarze stworzyli sobie już w dziewiątej minucie tego. Davidson spróbował swoich sił zza pola karnego, ale dobrze interweniował bramkarz rywali. Chwilę później (12') zespół Krzysztofa Piątka znów był bliski zdobycia bramki. Crespo dośrodkował z prawego skrzydła na głowę Kemena. Piłka po uderzeniu pomocnika trafiła w słupek i wróciła na boisko.

Krzysztof Piątek się nie zatrzymuje!

Najgroźniejszą sytuację goście stworzyli sobie w 30. minucie. Saglam zdecydował się na silny strzał, ale futbolówka trafiła w poprzeczkę. Ostatecznie w pierwszej połowie nie oglądaliśmy bramek, a na pierwsze trafienie kibice musieli czekać aż do 56'. Wynik w tym spotkaniu otworzył Miguel Crespo. Krzysztof Piątek rozgrywał poprawne spotkanie, ale brakowało mu gola. W 61. minucie co prawda wpisał się na listę strzelców, ale to trafienie nie zostało uznane z powodu faulu.

Kiedy wydawało się, że Krzysztof Piątek zakończy to spotkanie bez zdobyczy bramkowej, stało się to. W 83. minucie meczu Polak ruszył z pressingiem na jednego z defensorów. Rywal był elektryczny i nieudanie próbował interweniować. W międzyczasie napastnik delikatnie trącił przeciwnika, wybijając go z rytmu. Gwizdek sędziego milczał, więc 29-latek miał otwartą drogę do bramki Kardeslera. Nasz reprezentant zabawił się z oponentem, jak Leo Messi w najlepszych czasach i wszedł z piłką do bramki.

W 89. minucie trener postanowił zdjąć Polaka i wprowadzić w jego miejsce Philippe Paulina Keny'ego. 25-latek w doliczonym czasie gry ustalił wynik tego spotkania na 3:0.