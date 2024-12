Wybiła 11. minuta i Kownacki już miał dwa gole! Demolka w Niemczech

Dawid Kownacki pod koniec października fatalnie zderzył się z rywalem, przez co na kilka tygodni został wyłączony z gry. Wrócił w drugiej połowie listopada i wygląda na to, że powoli się rozkręca. Spotkanie 2. Bundesligi z Eintrachtem Brunszwik rozpoczął w wyjściowym składzie i po zaledwie czterech minutach gry cieszył się z gola. A to nie był koniec strzelania zarówno dla niego, jak i Fortuny Duesseldorf.

