Francuzi zdumieni tym, co pokazał Marcin Bułka. Miażdżące słowa

"Biorąc pod uwagę jakość strzałów oddanych na jego bramkę w Ligue 1, Bułka zapobiegł większej liczbie goli niż jakikolwiek inny bramkarz w pięciu najlepszych ligach europejskich w tym sezonie" - tak niedawno pisał o Marcinie Bułce portal squawka.com. Dodał, że poza Markiem Flekkenem z Brentfordu oraz Joanem Garcią z Espanyolu Polak jako jedyny w tym sezonie obronił co najmniej 50 strzałów. Jak się okazuje, nagle nastąpił brutalny spadek formy.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz ocenia początek sezonu polskich skoczków. "Tego sobie nie wyobrażamy"

Francuzi przejechali się po Bułce. Uważają, że był najgorszym piłkarzem OGC Nice

OGC Nice pokonało w sobotę na własnym stadionie Le Havre 2:1 i przerwało passę dwóch porażek z rzędu. Bramki zdobyli Badredine Bouanani oraz Gaetan Laborde, który wykorzystał rzut karny. Honorowego gola dla gości strzelił za to w doliczonym czasie gry Gautier Lloris. Słabo zaprezentował się Marcin Bułka, na co zwróciły uwagę francuskie media.

"Spotkanie, które nie było spokojne dla polskiego bramkarza. Po raz kolejny był nerwowy przy interwencjach, a po jednej z nich niewiele brakowało, by Salmier trafił do siatki. Przy straconym golu nie mógł wiele zdziałać, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to przeciętny początek sezonu w jego wykonaniu" - przekazał portal hommedumatch.fr, wystawiając mu "czwórkę". Tak samo widział jego występ dziennik "L'Equipe".

Jeszcze niżej ocenił go portal nicematin.com. "Całkowicie pomylił się przy wyjściu z bramki, co pozwoliło stworzyć rywalom najgroźniejszą sytuację w pierwszej odsłonie. Uratował go Louchet, natomiast w doliczonym czasie gry nie powtórzył sukcesu, gdyż goście zmniejszyli stratę po rzucie rożnym" - oznajmiono. Polak otrzymał za ten mecz zaledwie "trójkę", co było najgorszą notą w drużynie.

Według Sofascore również był najsłabszym ogniwem z notą 6,4. Miał 36 kontaktów z piłką, 17 na 25 celnych podań, dwie skuteczne interwencje oraz popełnił jeden błąd, który doprowadził do strzału. Tuż po zakończeniu starcia do mediów społecznościowych wypłynęło wideo z szatni, podczas którego można zauważyć, że Bułka zdawał sobie sprawę ze słabego występu. "Był zniesmaczony. Kiedy zagrał g*******y mecz, stał się trochę mały"- czytamy w komentarzach na portalu X.

OGC Nice po 14. kolejkach Ligue 1 zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów. Do liderującego PSG traci 11 punktów, natomiast do drugiego AS Monaco sześć. Najbliższy ligowy mecz piłkarzy Francka Haisego odbędzie w niedzielę 15 grudnia, kiedy zmierzą się oni na wyjeździe z Montpellier. Trzy dni wcześniej czeka ich za to starcie z Royale Union SG w Lidze Europy.