Niewiarygodne, co zrobił PZPN. "Zbigniew Boniek to sobie zapamięta"

Do słabej sytuacji doszło we wtorek w trakcie obchodów 105-lecia PZPN oraz 50. rocznicy wywalczenia przez drużynę Kazimierza Górskiego brązowego medalu mistrzostw świata w 1974 r. Na początku gali zaprezentowany został film z historycznymi momentami polskiej piłki, jednak ani razu nie pojawił się w nim Zbigniew Boniek.

Portal Meczyki.pl cytował prezesa PZPN Cezarego Kuleszę oraz dyrektora departamentu komunikacji i mediów Tomasza Kozłowskiego. Pierwszy sprawą był zaskoczony i przekonywał, że film zobaczył dopiero na gali. Kozłowski nazwał sprawę "niedopatrzeniem i przypadkiem", mimo że jeszcze w trakcie gali przekonywał, że bramki Bońka zostały zaprezentowane na początku filmu. Co ciekawe, to Kozłowski był jedną z osób ostatecznie akceptujących wideo.

"Temat żył w kuluarach. Wielu na gorąco pytało, o co tu chodzi. Na chłodno to już jednak mniejsze zaskoczenie, bo od dawna mówi się, że dzisiejszy PZPN po prostu nie trawi Bońka. Gdzie się da, omija jego nazwisko szerokim łukiem. Szczególnie Henryk Kula, wiceprezes ds. operacyjno-finansowych, ma mieć osobistą zadrę do 'Zibiego' - sprawa jeszcze z czasów, gdy ten szefował federacji" - napisał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Basałaj uderzył w Kuleszę

W programie tego samego portalu do sprawy odniósł się Janusz Basałaj, który za czasów Bońka był na stanowisku, które dzisiaj piastuje Kozłowski. - Ci, którzy to zrobili, nigdy nie będą wygumkowani, bo nic wielkiego w piłce nie zrobili, nie robią i nie zrobią. Zostanie po nich ślad węglowy - by nie powiedzieć coś gorszego - wypalił Basałaj.

- Jeśli mali ludzie biorą się za wygumkowanie jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy, to już nie jest biznes, tylko coś osobistego. Jak znam Zbigniewa Bońka, to on to sobie dobrze zapamięta. Nie było powodów, by nie pokazać jego wkładu w historię polskiej piłki i PZPN - dodał.

- Cezary Kulesza chce być jak Zbigniew Boniek, ale w pewnych aspektach jest on nie do dogonienia. Obecna władza chce pokazać, że rządzi lepiej od poprzedniej ekipy i zarabia więcej pieniędzy. Były sytuacje, że ważni ludzie prosili, by w programach meczowych nie wspominać Zbigniewa Bońka. Przed meczem z Belgią było: "Po co przypominać jego hat-tricka z mundialu 1982? Przecież wiadomo o tym" - podsumował Basałaj.