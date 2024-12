Koszmarny wypadek kolegi Fabiańskiego. Ujawnili, co mu się stało

Nie ma żadnych wątpliwości, że to najgorszy sezon dla Michaila Antonio w ostatnich latach. Po 14 rozegranych meczach ma na koncie tylko jednego gola w Premier League i wszystko wskazuje na to, że West Ham nie zdecyduje się przedłużyć z nim wygasającego z końcem czerwca kontraktu. I choć wydawało się, że gorzej dla Jamajczyka być już nie może, to okazało się inaczej.

Niedawno informowaliśmy, że 34-latek miał bardzo poważny wypadek samochodowy. Do sieci wypłynęło zdjęcie jego totalnie zniszczonego Ferrari, a koszmarne wieści potwierdził West Ham United. "Nasze myśli i modlitwy są obecnie z jego rodziną oraz przyjaciółmi" - przekazano. Dodano też, że poszkodowany znajduje się w szpitalu, jest przytomny i może się komunikować.

Nowe wiadomości ujawnił dziennik "The Telegraph". "Strażacy walczyli 45 minut, używając narzędzi tnących, by uwolnić ojca czwórki dzieci z wartego 260 tys. funtów auta po brutalnym wypadku w Theydon Bois. Następnie lotniczo przetransportowano go do szpitala" - oznajmiono, uzupełniając, że Jamajczyk ma "podejrzenie złamania nogi". Jeśli okaże się to prawdą, będzie to dla niego koniec sezonu, a niewykluczone, że aktualny pracodawca rozwiąże kontrakt. Antonio może zatem mówić o szczęściu w nieszczęściu.

Funkcjonariusze policji Essex apelują o nagrania z kamery samochodowej, by przeanalizować przyczyny całego zdarzenia. "Uważa się, że była to kolizja jednego pojazdu, który został już usunięty z miejsca wypadku" - kontynuowano. Policja podała, że dochodzenie przeprowadzi jednostka Roads Policing.

Wiemy, że to nie pierwszy wypadek samochodowy w życiu Michaila Antonio. W 2019 roku także w grudniu stracił panowanie nad swoim Lamborghini i zdemolował ogrodzenie w ogródku jednego z domów w Londynie. Z tamtego zdarzenia wyszedł jednak bez szwanku.

Dziennik wspomniał również o potencjalnej zmianie na stanowisku trenera zespołu, o czym pisaliśmy ostatnio. West Ham po dwóch porażkach z rzędu znajduje się w drobnym kryzysie. Na ten moment jest 14. w tabeli Premier League z dorobkiem 15 pkt z sześcioma punktami przewagi nad strefą spadkową.