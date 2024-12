Peszko odpalił bombę. Nieprawdopodobne, kogo chciała kupić Wieczysta

Wieczysta Kraków zakończyła rundę jesienną dwoma zwycięstwami z Resovią Rzeszów (4:1) oraz rezerwami Zagłębia Lubin (3:0). Spora w tym zasługa Goku Romana oraz Manuela Torresa, którzy strzelili w nich pięć goli. Nie są to jednak typowi snajperzy, dlatego nie dziwi fakt, że Wieczysta rozgląda się za potencjalnym wzmocnieniem do ataku. Dowiedzieliśmy się właśnie, że niewiele brakowało, by doszedł do skutku hitowy transfer.

REKLAMA

Zobacz wideo Thurnbichler pewny siebie przed PŚ w Wiśle: Mamy przewagę

Peszko zdradził, kogo chciała sprowadzić Wieczysta Kraków. 17 bramek w tym sezonie

- Drodzy państwo, właśnie przyjechałem po jednego piłkarza - wypalił Peszko w programie Kanału Sportowego na stadionie Górnika Zabrze. - Poważnie? - dopytał Mateusz Borek. - Tak. To znaczy jego nie muszę obserwować, po prostu chcę z nim porozmawiać - odpowiedział trener. - Czy ma lat 40? - nie ustępował dziennikarz, pytając pośrednio, czy chodzi o Lukasa Podolskiego. Peszko tylko się uśmiechnął. - Chciałbym, ale nie. Interesujemy się jednym piłkarzem Górnika, ale nie tylko nim - dodał.

39-latek przyznał, że nie będzie to takie okienko, jak w lecie, kiedy zmieniło się ponad 10 piłkarzy. Planem jest przeprowadzenie dwóch, trzech transferów. Jak się okazuje, na szczycie listy życzeń znajdował się lider klasyfikacji strzelców szwedzkiej Allsvenskan Nikola Vasić! - Niestety, w ostatniej kolejce zerwał więzadła krzyżowe. To pokrzyżowało nasze plany. (...) Obserwujemy głównie napastników, gdyż nasz najlepszy napastnik Chuma ma pięć goli, co nie satysfakcjonuje mojego prezesa - ujawnił Peszko.

Vasić jest piłkarzem Brommapojkarna od 2022 roku, a jego kontrakt wygasa z końcem grudnia. W tym sezonie zanotował 29 meczów w lidze, w których strzelił 17 goli i zaliczył pięć asyst. 33-latek jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 350 tysięcy euro.

Borek po chwili zadał kolejne pytanie. - Odpalmy kolejną bombę, bo słyszę, że nastąpiło drugie podejście w kierunku lidera klasyfikacji strzelców ekstraklasy Benjamina Kallmana. Prawda czy fałsz? Na co szybko usłyszał odpowiedź. - Prawda, ale nie jest zainteresowany. (...) W Polsce nie jest łatwo o dobrego napastnika - oznajmił Peszko, uzupełniając, że chętnie widziałby w Wieczystej też Efthymiosa Koulourisa.

Wieczysta po 19. kolejkach II ligi zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 45 pkt. Do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki traci cztery punkty. Rundę wiosenną rozpocznie 1 marca spotkaniem z rezerwami ŁKS-u Łódź.