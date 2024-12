Tak Podolski podsumował Kane'a, a potem Lewandowskiego. Zero złudzeń

Lukas Podolski w trakcie kariery zagrał 106 meczów dla Bayernu Monachium i nigdy nie ukrywał, że sympatyzuje z tym zespołem. W związku z tym interesuje się sytuacją Bawarczyków i śledzi ich zmagania w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. W rozmowie z talkSPORT zawodnik Górnika Zabrze został więc zapytany o Harry'ego Kane'a - obecną gwiazdę Bayernu.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz ocenia początek sezonu polskich skoczków. "Tego sobie nie wyobrażamy"

Lukas Podolski mówił o Harrym Kanie. Nagle słowa o Robercie Lewandowskim

Lukas Podolski gościł na wydarzeniu EA Sports w Kolonii, gdzie porozmawiał z dziennikarzami talkSPORT, gdzie nie uniknął tematu Bayernu. Część rozmowy została poświęcona Harry'emu Kane'owi, czyli obecnie kontuzjowanej gwieździe zespołu.

- Uważam, że Harry Kane jest jednym z najlepszych napastników w historii Bayernu Monachium - zaskoczył Podolski. - Strzela gole, ale być może nie wyróżnia się swoimi występami. On jest tam, żeby strzelać gole, zawsze jest w polu karnym i zawsze coś wyczuje - dodał mistrz świata z 2014 roku.

Podolski przyznał też, że Kane w sezonie 2024/25 znów może przekroczyć barierę 40 goli w Bayernie. To naprawdę spora liczba. - Przyzwyczailiśmy się do Messiego i Ronaldo, którzy strzelali średnio po 70-80 goli. Ludziom wydaje się teraz, że 30-40 to mało - dodał w tej sprawie były reprezentant Niemiec.

Oczywiście przy rozmowie o napastnikach Bayernu Monachium nie mogło zabraknąć wspomnienia o Robercie Lewandowskim. - Bayern zawsze miał najlepszych napastników. Wcześniej Lewandowskiego, a teraz Kane'a - przypomniał 39-latek.

Lukas Podolski w barwach Bayernu Monachium zdobył 26 goli i zaliczył 20 asyst. Z kolei Harry Kane ma na razie 64 trafień i 21 ostatnich podań, a Robert Lewandowski bije tę dwójkę na głowę. Polak zdobył dla Bawarczyków 344 gole i zaliczył 73 asysty w 375 występach. Jako jedyny z nich wygrał też Ligę Mistrzów.