Klamka zapadła. FIFA nie miała litości dla rosyjskiego giganta

Pod koniec lutego 2022 roku wojska Władimira Putina napadały na Ukrainę. Niedługo po rozpoczęciu wojny FIFA podjęła decyzję o wykluczeniu rosyjskich klubów z europejskich pucharów. Zakaz ten trwa do dziś. Nie oznacza to jednak, że tamtejsza Priemjer-Liga także zawiesiła swoje rozgrywki. Na boiskach agresora wciąż odbywają się mecze z udziałem m.in. CSKA Moskwa.

Oficjalnie: FIFA ukarała rosyjski klub. Oto powód

Po 17. kolejkach drużyna ze stolicy Rosji zajmuje szóste miejsce w tabeli. W składzie CSKA znajdziemy kilku zawodników z Brazylii. Koszulkę rosyjskiej drużyny regularnie zakłada również Miralem Pjanić, który przed laty występował w Barcelonie czy Juventusie. Obecnie wszystko wskazuje na to, że przez trzy najbliższe okna transferowe CSKA Moskwa nie ściągnie żadnego nowego piłkarza.

Wszystko przez karę, jaką na klub w piątek 6 grudnia nałożyła FIFA. Zakaz transferowy obowiązuje od 14 listopada i potrwa do lata 2026 roku. Początkowo powody sankcji nie były znane, jednak szybko całą sprawę skomentował Dyrektor ds. komunikacji CSKA Kirill Breido. Okazuje się, że ban transferowy na CSKA został nałożony przez nieprawidłowości związane z transakcją Chidera Ejuke.

Pod koniec sierpnia 2020 roku Rosjanie wykupili Nigeryjczyka z Heerenveen za 11,5 miliona euro. FIFA dostrzegła, że moskiewska drużyna do tej pory nie uregulowała płatności za transfer piłkarza. Klub tłumaczy, że przedstawił Holendrom różne opcje płatności, jednak do tej pory obie strony nie doszły do porozumienia. - Byliśmy gotowi na tę decyzję. To oczekiwany etap pośredni w naszej walce o sprawiedliwość - komentuje na Telegramie Kirill Breido, który twierdzi, że kara niebawem zostanie zniesiona.

- My nigdy nie odmówiliśmy zapłaty, prowadząc dialog z przedstawicielami Heerenveen i oferując różne opcje płatności. Dlatego nie ma się co martwić - dodaje. CSKA Moskwa uzupełnia, że czuje się poszkodowane z innego powodu. Mowa o transferze Nikoli Vlasicia. W 2021 roku rosyjski klub sprzedał Chorwata West Hamowi za 30 milionów euro. Ponoć Anglicy - podobnie jak CSKA w przypadku Ejuke - także nie spłacili jeszcze całej kwoty transferu. - Jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zbanowani, to - bądźmy konsekwentni - podobne sankcje powinny zostać nałożone na West Ham. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że oferujemy wszelkiego rodzaju opcje płatności zarówno Heerenveen, jak i West Hamowi - zarzeka się Kirill Breido.