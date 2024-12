Media: Głośna afera w polskim klubie. Trener złamał rękę piłkarzowi

Sandecja Nowy Sącz przegrała 0:1 z Puszczą Niepołomice i odpadła z Pucharu Polski. Zespół, który po poprzednim sezonie spadł do III ligi, kończy jednak piłkarską jesień ze sporą satysfakcją. Wszystko dlatego, że w III lidze grupie IV zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i jest na świetnej drodze, by wrócić na poziom centralny. W związku z tym urządzono imprezę z okazji zakończenia jesiennych zmagań.

REKLAMA

Zobacz wideo Thurnbichler pewny siebie przed PŚ w Wiśle: Mamy przewagę

Trener Sandecji Nowy Sącz złamał rękę piłkarzowi. Oto efekty imprezy trzecioligowca

Portal dts24.pl informuje, że cała impreza z udziałem piłkarzy i działaczy przebiegła w "sportowej atmosferze". Świadczyć ma o tym fakt, że piłkarze i trener Łukasz Mierzejewski wymyślili, że będą ze sobą rywalizować w siłowaniu się na rękę. Nikt nie mógł dać rady szkoleniowcowi, a kolejni zawodnicy odchodzili od stolika pokonani.

Tak też było w przypadku Kamila Słabego, z tym że tutaj doszło do niemałego dramatu. Zawodnik nie tylko nie dał rady wygrać, ale też rzekomo skończył ze złamaną ręką. "Kapitan i trener napięli muskuły i źle ułożona na stole ręka piłkarza… pękła w dwóch miejscach! Wtajemniczeni twierdzą, że jest złamana. Najlepsza od lat runda rozgrywek skończyła się na SOR" - czytamy u źródła.

- Nie ma o czym rozmawiać, wszystko jest ze mną w porządku. Skąd ma pan takie informacje? - powiedział Kamil Słaby zapytany o rzekomą kontuzję. Wersję o złamaniu ręki ma jednak potwierdzać kilku informatorów, a o problemie zawodnika powiedział także wiceprezes Sandecji.

- Nie było mnie tam, więc nie mogę nic konkretnego powiedzieć. Słyszałem o jakimś kłopocie Kamila z ręką, ale taka informacja dotarła do mnie dopiero wczoraj i bez żadnych szczegółów - powiedział Miłosz Jańczyk.

Jeśli Kamil Słaby faktycznie złamał rękę, to zespołowi z Nowego Sącza pozostaje liczyć na to, że nie będzie to poważna i długotrwała kontuzja. 31-latek w tym sezonie zagrał w 20 meczach i jest jedną z kluczowych postaci drużyny, która bije się o awans do II ligi. Na szczęście do marca III liga pauzuje i zawodnik będzie miał czas na leczenie.