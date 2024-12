Wielki skok na gigantyczną kasę. FIFA może okryć się wstydem

Wystarczy wejść na oficjalną stronę klubowych mistrzostw świata, aby się przekonać, że niewiele o tym turnieju może się kibic dowiedzieć. Na pierwszym planie FIFA zachęca, by obejrzeć trofeum, które jeden z 32 klubów wzniesie w górę po finale 13 lipca 2025 r. Jak by to było najważniejsze. Owszem kibice poznają jeszcze uczestników, skład grup i stadiony, na których planowany jest turniej. Nie dowiedzą się natomiast najważniejszego: kiedy będą odbywać się poszczególne mecze, ile będą kosztować bilety, gdzie je kupić i które stacje telewizyjne czy platformy streamingowe będą pokazywać mecze.

Widocznie dwa dni to za mało, aby taką informację zamieścić. Tak się bowiem złożyło, że 4 grudnia FIFA ogłosiła, komu sprzedała prawa do transmisji. Nabyła je platforma streamingowa DAZN. Tylko ona będzie pokazywać mecze na całym świecie i zrobi to za darmo. FIFA dostanie od DAZN miliard dolarów. Kwota oczywiście robi wrażenie, jeśli podzieli się ją przez zaledwie 63 mecze, ale dla Gianiego Infantino to tak naprawdę porażka. Prezydent FIFA liczył na kwotę cztery razy większą. Sądził, że turniej z udziałem Realu Madryt, Manchesteru City, Bayernu Monachium, Interu Mediolan (pełny zestaw uczestników na dole tekstu) przyciągnie przed ekrany miliardy ludzi, a nadawcy będą się bili, by je pokazywać.

Prawda okazała się okrutna. Rynek telewizyjny nie był zainteresowany jeszcze jednym turniejem piłkarskim nawet rangi mistrzostw świata. Nie pomogło nagłe zdalne spotkanie Infantino z nadawcami, które odbyło się we wrześniu. Wcześniej FIFA próbowała negocjować z Apple, by skłonić firmę, by to ona pokazała KMŚ na swojej platformie streamingowej, ale do zawarcia umowy nie doszło. Amerykanie chcieli dzięki turniejowi pozyskać nowych subskrybentów i zarobić na pokazywaniu meczów. To oznaczałoby, że widownia telewizyjna turnieju byłaby raczej skromna. To z kolei rozzłościłoby sponsorów FIFA, którym zależy na jak największej liczbie widzów.

"Globalne wydarzenie sportowe za paywallem będzie katastrofą dla sponsorów szukających ekspozycji marki. Fani z bogatych krajów mogą sobie pozwolić na kolejną subskrypcję, ale to nie jest realne w większości krajów. Aby to wydarzenie odniosło sukces, musi istnieć bezpłatna alternatywa" - napisał były szef firmy Visa, jednego ze sponsorów FIFA, na portalu X.

FIFA dostała cztery razy mniej niż oczekiwała

Jak twierdzi serwis "The Athletic", miliard euro od DAZN to zaledwie 25 procent tego, na co liczył Infantino. Nie były to jednak rachuby realistyczne. Jeden z analityków wycenił wartość klubowych MŚ dla rynku amerykańskiego na 30 mln dolarów. W kraju, gdzie Netflix zdecydował się zapłacić 150 mln dolarów za dwa bożonarodzeniowe mecze futbolowej ligi NFL, to suma wręcz śmieszna.

Zresztą i ze sponsorami miała FIFA problem. Ci, którzy zawarli umowy z federacją wcześniej, twierdzili, że już zapłacili za "inne turnieje organizowane przez FIFA" i nie chcieli płacić za klubowe MŚ. Infantino i spółka liczyli, że zdobędą co najmniej dziesięciu sponsorów imprezy i każdy z nich zapłaci co najmniej 100 mln dolarów. To się jednak na razie nie udało. Na oficjalnej stronie mistrzostw świata próżno szukać zakładki "sponsorzy". Nie było ich też widać ich też na obrazkach z losowania turnieju. Sama FIFA ogłosiła tylko jedną nowo pozyskaną firmę na KMŚ: Hinsene. Wygląda więc na to, że reszta globalnych sponsorów FIFA rzeczywiście będzie eksponowana na imprezie w ramach dotychczasowych umów. Jak donosi brytyjski "Guardian" do Szwajcarskiego Centrum Arbitrażowego wpłynęły dwie sprawy między firmami i FIFA odnośnie tej właśnie kwestii.

Aby ratować popularność imprezy, FIFA jako gospodarza KMŚ wskazała Inter Miami, aby móc promować turniej postacią Leo Messiego. Wcześniej zawiódł ją Cristiano Ronaldo, którego zespół Al Nasr nie zakwalifikował się do turnieju.

Piłkarze w europejskich klubów nie chcą grać na KMŚ

Jakby tego było mało wokół KMŚ narosło mnóstwo innych kontrowersji. Przeciwko nowej imprezie wypowiadali się piłkarze, którzy narzekają, że pozbawiono ich odpoczynku w kolejnym roku. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej swoje skargi złożyły piłkarskie związki zawodowe z Wielkiej Brytanii, Francji i międzynarodowy związek FIFPro. Twierdzą one, że kolejna impreza piłkarska naraża na szwank zdrowie zawodników. Pep Guardiola, trener Manchesteru City, już poprosił, by jego klub mógł rozpocząć sezon ligowy później niż rywale. Między finałem klubowych MŚ a inauguracją Premier League minie zaledwie 5 tygodni. - Problem polega na tym, że UEFA i FIFA wciąż dodają mecze, my możemy zgłaszać swoje obawy, ale to nie zmienia sytuacji. Nie ma żadnych rozwiązań. Wygląda na to, że pieniądze przemawiają głośniej niż głosy zawodników - mówił zawodnik Manchesteru City Kevin de Bruyne.

W odpowiedzi na te obawy biuro prasowy FIFA przekazało: "Klubowe MŚ nie są odpowiedzialne za przeciążenie kalendarza. Jest to turniej oparty na rywalizacji, który odbywa się raz na cztery lata, a jak potwierdziły niezależne badania, FIFA jest odpowiedzialna tylko za niewielki procent meczów w sezonie. FIFA dba o dobro zawodników. W związku z decyzją podjętą na początku tego roku FIFA formalizuje Grupę Zadaniową ds. Dobrostanu Zawodników, na której czele stoi Arsene Wenger, w celu promowania dalszego globalnego dialogu na temat kwestii dobrostanu zawodników z kluczowymi interesariuszami w piłce nożnej".

W Europie pomysł FIFA wywołuje tym większą złość, że impreza będzie kolidować kobiecymi mistrzostwami Europy, które odbędą się w dniach 2-27 lipca 2025 r. w Szwajcarii. Wśród 16 uczestników imprezy po raz pierwszy będzie Polska.

FIFA zupełnie bagatelizuje zderzenie obu imprez w kalendarzu. "Biorąc pod uwagę różnicę czasu między Szwajcarią [gospodarzem Euro kobiet] a Stanami Zjednoczonymi [gospodarzem KMŚ], liczba meczów, w których może dojść do potencjalnego starcia, będzie mniejsza" - powiedział rzecznik prasowy FIFA. Oczywiście to bzdura. FIFA specjalnie zdecydowała, że większość meczów KMŚ odbędzie się na wschodnim wybrzeżu USA, aby łatwiej było je transmitować w europejskim prime-time - czasie najwyżej oglądalności telewizyjnej.

FIFA obiecała klubom gigantyczne pieniądze

By dopełnić obraz, warto przypomnieć, że FIFA obiecała klubom co najmniej po 50 mln dolarów za udział w turnieju. To daje w sumie 1,6 miliarda dolarów. I wygląda na to, że federacja będzie musiała do swojego szumnie zapowiadanego turnieju dołożyć. Na razie nie udało się jej zebrać odpowiednich funduszy, by sfinansować nagrody i organizację turnieju. Gdyby jednak Infantino nie chciał się z obietnic wywiązać, czekałaby go wizerunkowa katastrofa. Europejskie kluby zgodziły się na rywalizację w KMŚ tylko dlatego, że skuszono je perspektywą ogromnych dodatkowych dochodów. Na razie jednak FIFA nie ogłosiła, jaka będzie pula nagród i jaka nagroda czeka na zwycięzcę.

Klubowe mistrzostwa świata odbędą się w dniach 14 czerwca – 13 lipca w USA. Arenami imprezy będzie 12 stadionów: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), TQL Stadium (Charlotte), Bank of America Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), MetLife Stadium (New Jersey), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle), Audi Field (Washington).

