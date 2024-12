Polacy zagrali tak, że bijemy brawo. To była masakra!

Dwa srebrne medale (2018, 2019) oraz brązowy medal w 2022 r. - to bilans reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata w piłce nożnej sześcioosobowej. Podczas obecnego mundialu Polacy spisują się rewelacyjnie i zaliczyli komplet czterech zwycięstw w fazie grupowej: 3:1 z Francją, 4:1 z Haiti, 7:0 z Turcją i 3:1 z Pakistanem. Tym samym Biało-Czerwoni awansowali do fazy pucharowej mistrzostw świata z kompletem punktów i bilansem bramkowym 17:3.

Rywalem Polaków w 1/8 finału była reprezentacja Egiptu, która zajęła drugie miejsce w grupie D, tuż za Brazylią. Egipcjanie podczas mundialu przegrali 1:2 z Brazylijczykami, wygrali 2:0 z Irlandczykami, 5:1 z Kolumbijczykami i 3:0 z Irańczykami.

Reprezentacja Polski nie dała żadnych szans Egiptowi. Fenomenalna pierwsza połowa

Polacy zaczęli bardzo agresywnie i już w 19. sekundzie Adrian Mierzejewski oddał groźne uderzenie. Był rzut rożny i po chwili Polacy zdobyli bramkę, której autorem był Bartłomiej Dębicki! To była 37. sekunda spotkania w 1/8 finału!

W dziewiątej minucie Kamil Kucharski popisał się fantastyczną indywidualną akcją, ale trafił tylko w słupek. Ale cóż z tego! Polacy po chwili przejęli piłkę, rozklepali całkowicie obronę Egipcjan i Bartłomiej Dębicki w dziesiątej minucie spotkania mógł się cieszyć z dubletu!

Od tego momentu Biało-Czerwoni całkowicie kontrolowali wydarzenia na boisku w Omanie i kolejne bramki były kwestią czasu. Tak też było. W 15. minucie Krzysztof Elsner urwał się na lewej stronie, wyłożył piłkę Bartłomiejowi Piórkowskiemu, a ten zdobył bramkę na 3:0 dla reprezentacji Polski. A trzy minut później z Egipcjanami zatańczył Norbert Jaszczak. 4:0! To był koncert Polaków, którzy przejechali się po Egipcie w pierwszej połowie.

W drugiej połowie Polacy już nie forsowali tak tempa, bo po cóż mieli? Awans był praktycznie pewny. To nie oznacza jednak, że nie atakowali. Robili to i przyniosło to efekt. W 28. minucie spotkania Jakub Hat uderzył z dystansu, bramkarz sparował jego strzał, ale do piłki dopadł Krystian Nowakowski, zdobywając bramkę na 5:0.

Od tego momentu niestety Egipcjanie mocno podostrzyli grę i nasi piłkarze musieli uważać, żeby nie nabawić się jakiegoś urazu. Szczególnie poturbowany kilka razy był Karol Bienias, który... odpowiedział na to wszystko piękną bramką na 6:0 w 33. minucie! Kolejną bramkę mógł zdobyć Krzysztof Elsner, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Ale to tylko szczegół! Najważniejsza jest wygrana i awans do najlepszej ósemki mundialu w socca w Omanie.

W ćwierćfinale mistrzostw świata reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią. To spotkanie zostanie rozegrane jeszcze dzisiaj, w piątek 6 grudnia o godz. 18:50.