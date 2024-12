Kiwior naprawdę mógł trafić do tego klubu! Już czekali. "Chciał odejść"

- Mecz z Manchesterem United to jest coś, nawet jak są w słabej formie, więc dla Jakuba Kiwiora tym bardziej musiało być to coś dużego. Super, że dał radę, pokazał na co go stać, ale też nie oszukujmy się, że on będzie grał, gdy Gabriel będzie zdrowy - kontrował Koseckiego Piotr Żelazny. Dziennikarz Viaplay i szef Magazynu "Kopalnia - Sztuka Futbolu" zdradził przy okazji, który klub był latem blisko sprowadzenia reprezentanta Polski do siebie. - Chciał odejść i miał bardzo dobre propozycje nie tylko z Premier League. Bardzo chciała go Marsylia i trener Roberto De Zerbi, natomiast Arsenal od początku stawiał sprawę jasno i nie chciał go puścić - ujawnił Żelazny w programie "To jest Sport.pl", a cały odcinek możecie obejrzeć tutaj:

REKLAMA

Zobacz wideo

Najnowszy odcinek rozpoczęliśmy od historycznego sukcesu reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet, która wyeliminowała Austrię i zagra na Euro 2025, a zakończyliśmy na problemach Wojciecha Szczęsnego czy wielkim Liverpoolu, który na początku sezonu 2024/2025 jest bodaj najlepszym europejskim klubem.

Nowy format Sport.pl możecie oglądać w każdy piątek o godzinie 20 w Sport.pl, Gazeta.pl, na naszym kanale YouTube, a także w mediach społecznościowych. Gospodarzami programu są wymiennie redaktorzy Sport.pl: Dominik Wardzichowski, Kacper Sosnowski, Konrad Ferszter, Piotr Wesołowicz lub Dawid Szymczak, a stałymi ekspertami programu zostali znany dziennikarz sportowy Piotr Żelazny i były reprezentant Polski Jakub Kosecki.