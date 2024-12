Takiego losowania jeszcze nie było. Cyrk pod szyldem FIFA

Przemowa Donalda Trumpa - prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, udział w losowaniu... jego córki Ivanki oraz jej syna, występy Ronaldo oraz Alessandro del Piero. No i on - król światowego futbolu, sam Gianni Infantino razem ze swoją świtą.

Kuriozalna ceremonia FIFA. A Wenger tańczy z uśmiechem na ustach

Klubowe Mistrzostwa Świata w nowym formacie to dla prezydenta FIFA projekt, który może okazać się przełomowym. Dotychczas klubowe rozgrywki światowej federacji nie cieszyły się specjalnym powodzeniem. KMŚ to był nudny turniej o dziwacznym formacie. To ma się zmienić. Jeżeli się uda, to FIFA zyska kolejne rozgrywki, na których zarobi fortunę. Dlatego Infantino nie jest zniechęcony przez brak zainteresowania telewizji, czy protesty zawodników i lig piłkarskich. I prze do przodu.

Dzisiaj odbyło się losowanie fazy grupowej mistrzostw. Wydarzeniu nie brakowało pompy, z którą są kojarzone losowania grup normalnych mistrzostw świata czy mistrzostw Europy. I chyba FIFA przesadziła, bo kibice wyśmiali niektóre scenki. Najbardziej tę, w której udział wziął Arsene Wenger. Legendarny trener odpowiada obecnie w federacji za rozwój światowego futbolu. W trakcie dzisiejszej ceremonii... zatańczył.

Komentujący nie mieli litości. "Zmusili Arsene'a Wengera do tańca. Boże, to jest okropne" - czytamy.

"Trudno się ogląda to losowanie. Chora ilość materiałów wideo, skrajnie przegięte dialogi, żenujący taniec z Arsene Wengerem. Po prostu dajcie nam losowanie" - dodaje inny.

"Wygląda na to, że zgromadzenie bezwolnych pacynek teraz przerwało losowanie, a Arsene Wenger jest zmuszony do tańca" - ironizuje kolejny.

Podobnych komentarzy jest dużo więcej. I nic dziwnego, bo całe losowanie sprawiało groteskowe wrażenie.

Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się na przełomie czerwca i lipca 2025 roku.