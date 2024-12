Wielkie hity! Oto wyniki losowania Klubowych Mistrzostw Świata

Poprzednie edycje Klubowych Mistrzostw Świata nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rywalizowało w nich zaledwie siedem drużyn. W związku z tym FIFA postanowiła wprowadzić kilka zmian, by uatrakcyjnić turniej i przyciągnąć znacznie większą liczbę kibiców. Jedną z najważniejszych i najbardziej radykalnych modyfikacji było rozszerzenie listy zespołów biorących udział w rozgrywkach. W 2025 roku będą to aż 32 kluby, z czego 12 pochodzi z Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak dostał pytanie o najtrudniejsze momenty. "Wszystkie brudy..."

Losowanie grup Klubowych Mistrzostw Świata za nami! Wielkie hity! Zielińskiemu się poszczęściło, Milik i Piątkowski mogą mieć problemy

Do turnieju zakwalifikowało się kilku gigantów futbolu. Mowa o Realu Madryt, Manchesterze City, Paris Saint-Germain, Chelsea, czy Interze Miami, w którym występuje Leo Messi. I już w czwartek 5 grudnia w Miami odbyło się losowanie grup, podczas którego pojawiło się wiele osobistości ze świata futbolu, jak chociażby Arsene Wenger.

Wszystkie ekipy zostały przydzielone do czterech koszyków. W każdym z nich znalazło się po osiem drużyn. I tak przykładowo w pierwszym koszyku pojawiły się m.in. Real Madryt czy Bayern Monachium. Wiadomo było więc, że na etapie fazy grupowej do starcia tych drużyn dojść nie mogło. Ale ich rywalami mogli być przykładowo Juventus Arkadiusza Milika, Borussia Dortmund, czy Inter Mediolan Piotra Zielińskiego, które znajdowały się w drugim koszyku. Takie rozstawienie i tak gwarantowało sporo emocji w trakcie losowania.

Dodatkowo FIFA wprowadziła ograniczenia, które miały zapewnić "równowagę rywalizacji i różnorodność geograficzną". O czym mowa? W żadnej z grup nie mogła być więcej niż jedna ekipa z tej samej konfederacji. Wyjątkiem była UEFA, którą reprezentuje 12 drużyn.

Kibice liczyli, że już na etapie fazy grupowej dojdzie do hitowych starć. Czy tak faktycznie będzie? W losowaniu wyłoniono osiem grup, po cztery ekipy każda. Niezwykle ciekawie wygląda grupa G. Zmierzą się w niej m.in. Manchester City i Juventus. Wielkich emocji może też dostarczyć grupa B, gdzie dojdzie np. do starcia PSG z Atletico Madryt i to już w pierwszym meczu.

Duże wyzwanie będzie czekało nie tylko Milika, Zielińskiego, ale też Kamila Piątkowskiego. Jego drużyna trafiła do jednej grupy z... Realem Madryt. Co więcej, Polak będzie miał okazję zagrać przeciwko Neymarowi, którego Al-Hilal również znalazło się w grupie H. Natomiast Zieliński będzie miał okazję spotkać się z byłym trenerem Lecha Poznań, a obecnie szkoleniowcem Urawa Red Diamonds, Maciejem Skorżą.

Podział na grupy Klubowych Mistrzostw Świata 2025:

Grupa A:

SE Palmeiras (BRA), FC Porto (POR), Al Ahly FC (EGY), Inter Miami CF (USA)

Grupa B:

Paris Saint-Germain (FRA), Atletico Madryt (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders FC (USA)

Grupa C:

Bayern Monachium (GER), Auckland City FC (NZL), CA Boca Juniors (ARG), Benfica Lizbona (POR)

Grupa D:

CR Flamengo (BRA), Esperance Tunis (TUN), Chelsea FC (ENG), Club Leon (MEX)

Grupa E:

CA River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), CF Monterrey (MEX), Inter Mediolan (ITA),

Grupa F:

Fluminense FC (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan HD (KOR), Mamelodi Sundowns FC (RSA)

Grupa G:

Manchester City (ENG), Wydad AC (MAR), Al Ain FC (ZEA), Juventus (ITA)

Grupa H:

Real Madryt (ESP), Al Hilal (KSA), CF Pachuca (MEX), RB Salzburg (AUT)

Do kolejnej fazy turnieju awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup. Turniej odbędzie się w dniach 15 czerwca - 13 lipca w Stanach Zjednoczonych. Mecze będą transmitowane na platformie streamingowej DAZN, całkowicie za darmo.