12-latek oszukał całą Polskę! I to nie pierwszy raz. "Po co te kłamstwa?"

Kuba - jak się przedstawił chłopiec - sprzedawał ciastka na jarmarku w Poznaniu. Od razu było widać, że jest kibicem miejscowego Lecha. W nagraniu, które na Twitterze obejrzano blisko pół miliona razy, przyznał, że zbiera pieniądze na udział w obozie piłkarskim w Zakopanem. "Brakuje mi jeszcze dużo, ale myślę, że uzbieram" - mówił.

Ta historia poruszyła wiele osób. Działalność Kuby doczekała się szerokiej promocji w Internecie. Akcję promował Zbigniew Boniek. Rzecznik Lecha Poznań Maciej Henszel stwierdził, że to "świetna postawa młodego człowieka" i zaprosił go wraz z rodziną na kolejny domowy mecz Lecha Poznań. Wsparcie deklarował też m.in. Jarosław Królewski - prezes Wisły Kraków.

Lokalny "Głos Wielkopolski" podał, że Kuba ma być zawodnikiem MKS-u Olimpia Koło. Gazeta skontaktowała się jednak z trenerem rocznika 2012 i okazało się, że... Kuba, którego mają w drużynie, najpewniej nie ma z tym nic wspólnego. "Kuba i jego mama nie przyznają się do tego. Dowiedzieliśmy się o tym z państwa materiału, bo pojawił się sponsor, który chciał mu pomóc - mówił trener. Jeżeli byśmy wiedzieli, że on próbuje taką akcję zrobić, to spróbowalibyśmy mu pomóc w inny sposób. Na pewno by na ten obóz pojechał, tylko pytanie czy mówimy o tym samym chłopcu" - mówił szkoleniowiec.

Tylko że w środę 4 grudnia klub postanowił zareagować już oficjalnie. Zdaniem prezesa Sebastiana Kalinowskiego żadna z grup młodzieżowych Olimpii nie jedzie na obóz do Zakopanego. W dodatkowym komentarzu działacz nie ukrywał irytacji. "Moja frustracja rośnie z każdym dniem, ponieważ osoba podszywająca się w celu zarobkowania nie jest szczera. Pytam: W jakim celu wymyślony scenariusz opowieści ma służyć" - dodał.

Przez to oświadczenie sprawa przyciągnęła uwagę krajowych mediów. "Fakt" postanowił skontaktować się z policją. Ta... nie zamierza jednak reagować.

- Nie mamy zgłoszeń w związku z tą sytuacją. Gdyby chłopiec zbierał na życie, zajęlibyśmy się sprawą z urzędu i sprawdzili jego sytuację rodzinną i domową. Jednak w przypadku, z którym mamy do czynienia, nie jest to konieczne - powiedział w rozmowie z "Faktem" młodszy inspektor Andrzej Borowiak.

Organizatorzy też mają dość. "Był już u nas w zeszłym roku"

W rozmowie z "Głosem Wielkopolski" organizatorzy jarmarku w Poznaniu przyznają, że ten chłopiec nigdy nie pytał o zgodę na sprzedaż ciasteczek. I nie jest to pierwszy raz! - Był już u nas w zeszłym roku. I po prostu się na to godzimy. Jednak jak zacznie przychodzić więcej chłopców czy dziewczynek, to już podejmiemy jakąś interwencję. Coraz więcej osób widzi przez szum medialny, że na naszym terenie można łatwo zarobić - powiedziała Anna Dorna z Betlejem Poznańskiego.

Wygląda na to, że 12-letniemu Kubie na razie się upiekło. Szkoda tylko, że przez tego rodzaju akcje na mniejsze wsparcie mogą liczyć ci, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy.