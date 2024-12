Kacha Kaładze to absolutnie legenda reprezentacji Gruzji, dla której rozegrał 83 mecze. To piąty najlepszy wynik w historii. Jeśli chodzi o karierę klubową, to również ma się czym pochwalić. Zaczynał w Dinamie Tbilisi, skąd w 1998 roku został sprzedany do Dynama Kijów. Po trzech latach AC Milan wykupił go za 16 mln euro, natomiast trzeba przyznać, że były to dobrze zainwestowane pieniądze.

Łącznie obrońca występował w jego barwach dziewięć lat i zanotował dla niego aż 284 mecze. Choć pięciokrotnie był wybierany piłkarzem roku w Gruzji, to najcenniejszym trofeum jest zdobyta przez niego dwukrotnie z Milanem Liga Mistrzów.

Legenda AC Milanu skreślona na Ukrainie. Kacha Kaładze na liście sankcyjnej

Kaładze zakończył piłkarską karierę po dwóch sezonach spędzonych w Genoi, w 2012 roku. Nie potrzebował jednak dużo czasu, by wymyślić, co będzie robił dalej - został politykiem. Najpierw został członkiem opozycyjnej partii Gruzińskie Marzenie - Demokratyczna Gruzja i wszedł do parlamentu. Potem z kolei został wicepremierem i ministrem ds. energii. Siedem lat temu zrezygnował ze stanowiska, gdyż złożył kandydaturę na burmistrza Tbilisi. I wygrał wybory, a następnie został wybrany na drugą kadencję, która kończy się w 2025 roku.

Portal 24tv.ua uważa, że mimo że w przeszłości odnosił sukcesy w Dynamie Kijów, to jego działalność polityczna budzi odrazę i nienawiść wśród Ukraińców. Podano, że w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie wprowadzenia sankcji wobec gruzińskiego rządu. Na liście znalazło się 19 polityków, których określono jako prorosyjskich. Wśród wymienionych znalazł się właśnie Kaładze.

"Od chwały do wstydu" - czytamy. Kaładze niejednokrotnie w przeszłości dawał do zrozumienia, że popiera rosyjskie działania i nawoływał do "zbliżenia z państwem terrorystycznym". Zełenski podkreślił, że część gruzińskiego rządu podporządkowuje kraj Rosji, jak i Władimirowi Putinowi. I nie można wykluczyć, że miał rację, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie masowe protesty w Tbilisy, podczas których ludzi buntowali się przeciwko rządowi.

Kolejnym byłym piłkarzem, który zaangażował się w gruzińskie państwo jest Micheil Kawelaszwili. Nie tak dawno informowaliśmy, że to właśnie on zostanie następcą Salome Zurabiszwiliego i przejmie stanowisko prezydenta. "Co jest istotne, Kawelaszwili jest politykiem wrogo nastawionym do Zachodu, a cała partia jest prorosyjska" - podsumował Aleksander Bernard ze Sport.pl.