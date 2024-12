"Przypomina Cannavaro". 49-krotny reprezentant Polski zagra w 4. lidze

- On ma wszystko, czego potrzeba, by zostać świetnym obrońcą. Do tego ma dobrą technikę i niezły strzał. Umie także grać w powietrzu. Naprawdę podoba mi się ten obrońca. Przypomina mi Fabio Cannavaro, ze względu na umiejętność ustawiania na boisku i temperament - to słowa Zbigniewa Bońka z sierpnia 2008 r. na temat Tomasza Jodłowca. Wtedy Jodłowiec grał dla Polonii Warszawa, a Napoli miało za niego zapłacić 1,5 mln euro. Ostatecznie jednak ten transfer nie doszedł do skutku, a Jodłowiec był nazywany tchórzem.

- Jakoś nigdy mi się nie paliło do transferu zagranicznego. Mogę się teraz zastanawiać czy słusznie, czy nie lepiej byłoby sprawdzić się w zachodniej lidze. Czasem miałem takiej myśli, by spróbować swoich sił w innym środowisku, uważałem, że umiejętnościami nie odstawałem, ale jakoś zawsze zostawałem w Polsce. Pierwsze oferty, gdy byłem młody, to odrzucałem, bo nie byłem dojrzałym człowiekiem - mówił Jodłowiec w jednym z wywiadów.

- W 2008 r. miał podpisać kontrakt z Napoli. Przez trzy dni codziennie koledzy odwozili go na lotnisko, ale za każdym razem wymyślał jakiś powód, by zostać w Polsce. Po czterech dniach wróciłem z Włoch, gdzie na niego czekałem. Wiedziałem, że nic z tego nie będzie. To fajny facet, ale duże dziecko - komentował Radosław Osuch, były agent Jodłowca. - Piłkarz o psychice dziecka. Gdy źle zacznie mecz, traci koncentrację albo pewność siebie i przepada - mówił jeden z jego byłych trenerów.

Sporą kontrowersją obił się transfer Jodłowca ze Śląska Wrocław do Legii Warszawa w lutym 2013 r. Wtedy współwłaścicielem karty zawodniczej Jodłowca był Józef Wojciechowski, były właściciel Polonii Warszawa. To Wojciechowski wymusił na Śląsku finalizację transferu Jodłowca do Legii, bo w przeciwnym razie klub zapłaciłby mu milion euro. Śląsk oczekiwał Jodłowca na treningu, ale ostatecznie Jodłowiec legalnie został piłkarzem Legii.

W trakcie kariery piłkarskiej, nie licząc Śląska i Legii, Jodłowiec reprezentował barwy Podbeskidzia Bielsko-Biała, Widzewa Łódź, ŁKS-u, Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski, Polonii Warszawa i Piasta Gliwice. Dodatkowo zagrał 49 meczów w reprezentacji Polski i był nazywany "żołnierzem Adama Nawałki". Mimo 39 lat Jodłowiec wciąż pozostaje aktywnym piłkarzem.

Jodłowiec zagra w IV lidze świętokrzyskiej. "Wyjątkowy sposób"

Jodłowiec będzie kontynuował karierę na poziomie IV ligi świętokrzyskiej, gdzie związał się umową ze Spartą Kazimierza Wielka. "Sportową środę kończymy w wyjątkowy sposób. Witamy na naszym pokładzie Tomasza Jodłowca. Wiosna zapowiada się naprawdę gorąco" - napisał klub w komunikacie na Facebooku. Aktualnie Sparta Kazimierza Wielka jest liderem IV ligi z 45 punktami i ma siedem punktów przewagi nad drugim AKS-em Busko Zdrój.

"Nie przypominam sobie, aby tak utytułowany zawodnik grał kiedykolwiek w Sparcie", "marketingowo kapitalne posunięcie" - piszą kibice Sparty w komentarzach. "Wieczysta v2 powoli" - dodał jeden z internautów. "Powiat jest nasz" - odpowiedział klub. Jodłowiec nie będzie jedynym piłkarzem Sparty z przeszłością w Ekstraklasie. Gra tam też Michał Czekaj, były piłkarz Wisły Kraków z lat 2009-2016 i Karol Stanek (Piast Gliwice w latach 2018-2019).

"To jest chyba mój top plot twistów w rodzimej piłce tej jesieni. Transfery dużych nazwisk do niższych lig na finiszu kariery zdarzają się dość często. Zwykle stoi za tym jednak kapitał bardzo bogatego właściciela (np. Wieczysta) albo powiązania z regionem. Tu nie ma ani jednego, ani drugiego. Mega robota prezesa Grzegorza Domagały. Marketingowo już wygryw. Niech tam jeszcze z 3 niezłe mecze dorzuci i transfer kompletny" - napisał Mateusz Żelazny z Radio eM Kielce i TVP3 Kielce.