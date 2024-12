Stępiński ukarany za swoje słowa?! Wymowna reakcja Omonii

- Nikt normalny nie wywiesza takiego transparentu - powiedział wprost Mariusz Stępiński o działaniach kibiców Omonii Nikozja podczas meczu z Legią Warszawa. Bardzo szybko słowa dotarły do wspomnianych fanów, którzy zastanawiali się, "od kogo dostał pozwolenie na składanie takich oświadczeń". Wezwali też władze Omonii do zajęcia się tą sprawą. I właśnie dowiedzieliśmy się, co dokładnie zamierzają zrobić.

