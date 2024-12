Jest awans! "Kamień z serca" - powiedzieli komentatorzy po golu Polaków

Dwa srebrne medale (2018, 2019) oraz brązowy medal w 2022 r. - to bilans reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata w piłce nożnej sześcioosobowej. Polska uchodzi za jedną z czołowych drużyn w tej dyscyplinie, co potwierdza w trakcie tegorocznego mundialu w Omanie. Polacy wygrali trzy pierwsze mecze (3:1 z Francją, 4:1 z Haiti, 7:0 z Turcją), co już dało im awans do fazy pucharowej. Przed czwartą kolejką grupy E Polska miała komplet punktów i bilans bramkowy 14:2.

Rywalem Biało-Czerwonych w czwartej kolejce był Pakistan, który miał cztery punkty po trzech meczach. Pakistan wygrał jeden mecz, ale był to walkower za starcie z Haiti, ponieważ rywal nie dotarł do Omanu na początek turnieju. Pozostałe spotkania to porażka 0:2 z Turcją i bezbramkowy remis przeciwko Francji.

W związku z tym, że był to ostatni mecz fazy grupowej, to trener Klaudiusz Hirsch oszczędzał swoje największe gwiazdy - Bartłomieja Dębickiego, Kamila Kucharskiego, Krzysztofa Elsnera oraz Adriana Mierzejewskiego.

Nerwowe chwile w meczu Polaków. Ale jest zwycięstwo i awans. "Kamień z serca"

Mecz dla Polaków rozpoczął się wyśmienicie. Po 58 sekundach Biało-Czerwoni wygrywali 1:0. Bartłomiej Piórkowski przejął piłkę na połowie Pakistańczyków, uderzył piłkę w kierunku bliższego słupka z lewej nogi i po chwili cieszył się z gola. W 17. minucie było już 2:0. Norbert Jaszczak przeprowadził akcję indywidualną, minął kilku przeciwników, a potem zagrał w kierunku dalszego słupka, gdzie piłkę z bliskiej odległości umieścił w bramce Krystian Nowakowski.

W pierwszej połowie Polska i Pakistan oddały po tyle samo celnych strzałów (po trzy), ale to Polacy byli skuteczni. - Wszystko wskazuje na to, że Polska zakończy fazę grupową z kompletem zwycięstw - już zapowiadali komentatorzy TVP Sport.

Przez większość czasu Polska kontrolowała spotkanie, narzucała inicjatywę Pakistańczykom i pilnowała korzystnego wyniku. Trener Hirsch postanowił dać kolejną szansę Bartoszowi Białkowskiemu. W 26. minucie rywale wyprowadzili kontratak, a Zaidullah Khan pokonał Białkowskiego uderzeniem czubkiem buta. Pakistan starał się pójść za ciosem i wprowadził "lotnego bramkarza". Pięć minut później Białkowski zderzył się głowami z jednym z rywali.

Białkowski został ukarany żółtą kartką, przez co musiał zejść z boiska na dwie minuty, a Paweł Grzywa zmienił zawodnika z pola. Białkowski ucierpiał w tym starciu, więc był opatrywany przez sztab medyczny. Do samego końca było dosyć nerwowo. W 38. minucie Dębicki przeprowadził dwójkową akcję z Kucharskim i to kapitan Polaków ustalił wynik meczu na 3:1. - Dębicki chyba postawił kropkę nad i nad tym zwycięstwem. Kamień z serca - przekazali komentatorzy.

Zwycięstwo 3:1 Polaków oznacza, że Biało-Czerwoni awansowali do fazy pucharowej mistrzostw świata z kompletem zwycięstw i bilansem bramkowym 17:3. Polacy zagrają o awans do ćwierćfinału z Egiptem, który zajął drugie miejsce w grupie D, tuż za Brazylią.