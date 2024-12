Ręce opadają! Ostateczna kompromitacja sędziów w Hiszpanii. Niewiarygodne

Girona była absolutnym faworytem tego spotkania. I nie ma co się dziwić, mowa przecież o trzecim zespole ubiegłego sezonu La Liga. Obecnie radzi sobie nieco gorzej. W środę drużyna z Katalonii rozegrała spotkanie w Pucharze Króla.

Niewiarygodne sceny w Pucharze Króla. "Z pomocą swojego ojca w niebie wyeliminował Gironę"

Spotkanie z III-ligowym UD Logrones było bardzo wyrównane. W regulaminowym czasie gry, a później w dogrywce gole nie padły. Ale tuż przed rzutami karnymi doszło do koszmarnych scen, gdyż jeden z zawodników gości zaatakował Royo, bramkarza Logrones. Ten stracił przytomność i na noszach opuścił murawę.

Trener Sergio Rodriguez wcześniej wykorzystał już wszystkie zmiany. W bramce musiał stanąć zatem jeden z zawodników z pola. Padło na 19-letniego Pola Arnaua, który parę dni temu zaliczył debiut w pierwszym zespole i od razu strzelił w dogrywce zwycięskiego gola w pucharowej konfrontacji z Eibarem. To syn byłego bramkarza FC Barcelony Francesca, który zmarł w 2021 roku.

Podczas serii rzutów karnych "wszystkie oczy były zwrócone na Arnaua", który znakomicie obronił strzał Abela Ruiza. "Z pomocą swojego ojca w niebie wyeliminował Gironę" - oznajmiła "Marca". "Sport" dodał, że piłkarz całkiem nieźle poradził sobie na nowej pozycji. "Ma to we krwi" - przekazano, uzupełniając, że odbył "randkę z historią". Hiszpanie zgodnie uważają, że ten mecz zapisze się w dziejach Pucharu Króla. "Magia na stadionie Las Gaunas" - podsumował "AS".

- Byłem pewny, że uda mi się obronić chociaż jeden rzut karny. I tak też się stało. Mój brat jest obecnie bramkarzem, dlatego zwracam szczególną uwagę na to, co robi. Wcześniej między słupkami stał też mój ojciec, co uważam, że pomogło mi tego wieczora - skwitował Arnau, cytowany przez Relevo.

Skandal w Hiszpanii. Katastrofalny błąd sędziów

Podczas serii jedenastek doszło jednak do niewiarygodnego skandalu. Cristhian Stuani trafił piłką w poprzeczkę, a następnie futbolówka odbiła się od ziemi. Powtórki wyraźnie pokazały, że piłka przekroczyła linię bramkową. Sędziowie popełnili jednak gigantyczny błąd i trafienia nie uznali! Chwilę później "jedenastkę" wykorzystał Irabarren i Girona odpoadła z rozgrywek. "Ogromna kpina" - brzmi tytuł artykułu "Mundo Deportivo", choć nie ma potwierdzenia, czy odnosi się do tego zdarzenia.

UD Logrones musi teraz oczekiwać na losowanie 1/16 finału. Poza nim w kolejnym etapie znaleźli się już m.in. Celta Vigo, Las Palmas, Valencia, Real Betis czy Granada.

