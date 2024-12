Grad goli w hicie Pucharu Polski. Już czekali na dogrywkę i nagle stało się to!

Pogoń Szczecin ma za sobą dość trudny okres. Nie wiadomo nawet, czy to już przeszłość, gdyż ekipa Roberta Kolendowicza nie może ustabilizować formy. Kiedy wydawało się, że po zwycięstwie z Legią może walczyć o najwyższe cele, to potem potrafiła przegrać GKS-em Katowice, Motorem Lublin czy Radomiakiem Radom. Miejsce w środku tabeli na pewno nie satysfakcjonuje fanów, którzy pragną wreszcie jakiegoś trofeum. Po kompromitacji w ostatniej edycji Pucharu Polski wydaje się, że szczeciński robi, co może, by się za to zrehabilitować.

Kamil Grosicki pokazał swoją klasę. Pogoń Szczecin po heroicznym meczu ma ćwierćfinał

Pogoń wyeliminowała dotąd Stal Rzeszów oraz Odrę Opole, ale zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie czekało na nią w środę. Choć Zagłębie miało po drodze do 1/8 finału dość łatwych rywali (Podbeskidzie, Warta Poznań), a ponadto w trzech ostatnich ligowych meczach zdobyło tylko punkt, nie można było go lekceważyć. Zanim piłkarze usłyszeli pierwszy gwizdek arbitra, na trybunach można było zauważyć imponujące sceny. "Te barwy zobowiązują do nieustannej walki" - było napisane na transparencie. Fani uczcili też pamięć zmarłego Rafała Piotrowskiego.

Początek zdecydowanie należał do zmotywowanych gospodarzy. Ci przez pierwszy kwadrans długo utrzymywali się przy piłce, natomiast brakowało klarownych sytuacji do zdobycia bramki. Taką wykreowali sobie w 19. minucie, a pewnie wykończył ją Kamil Grosicki. - Zawsze Pogoń może liczyć na swojego kapitana - relacjonował komentujący mecz Mateusz Borek. Pięć minut później było już 2:0, a tym razem błysnął 17-letni Adrian Przyborek, który przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, zagrał do Gorgona, a ten wyłożył Biczachczianowi, który pokonał Buricia.

18-latek bohaterem Pogoni. "Niezapomniany wieczór w Pucharze Polski"

Pod koniec pierwszej odsłony nieodpowiedzialnie zachował się Leo Borges, który sfaulował Tomasza Pieńkę w polu karnym. Sędzia pierwotnie pokazał, żeby grać dalej, ale po konsultacji z wozem VAR wskazał na jedenastkę. Pieńko wziął to na siebie i strzelił gola kontaktowego. Do przerwy nic się nie zmieniło, natomiast Marcin Włodarski dokonał aż trzech zmian, które miały wprowadzić nieco świeżości na murawie.

W 50. minucie to gospodarze zdobywają jednak trzecią bramkę. Kolejny raz spory udział miał Przyborek, który mocno wstrzelił piłkę w pole karne rywala, a tam dobrze znalazł się Gorgon. Chwilę później Pogoń mogła "zamknął mecz", ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem Biczachczian trafił w Buricia. Kamil Grosicki nie mógł w to uwierzyć, zwłaszcza że praktycznie sam wypracował całą sytuację.

Co nie udało się Pogoni, wyszło gościom. Tomasz Pieńko został dobrze wypuszczony przez jednego z partnerów, a następnie dośrodkował po ziemi w pole karne. I wówczas kapitalnie zachował się Kurminowski. Ten wyprzedził niefortunnie interweniującego Benedikta Zecha, a następnie pokonał bramkarza. 25-latek wszedł w przerwie i to ewidentnie był jego dzień, gdyż w 77. minucie trafił do siatki po raz drugi. Ale zrobił to w sposób niebywały, gdyż uderzył futbolówkę... tyłem głowy.

Kiedy wszystko wskazywało na to, że zobaczymy dogrywkę, znów swoją klasę udowodnił Kamil Grosicki, który po indywidualnej akcji dograł w pole karne, tam jeden z partnerów skiksował, ale piłka spadła pod nogi Paryzka, któremu udało się zanotować czwarte trafienie. - Mam wrażenie, że nawet jak tam jest rezerwa, to wlane są wysokie oktany - przekazał komentujący Marcin Żewłakow. - Niezapomniany wieczór w Pucharze Polski - podsumował Mateusz Borek.

Puchar Polski, Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 4:3 (2:1)

Gole: Grosicki (19'), Biczachczian (24'), Gorgon (50'), Paryzek (88') - Pieńko (44' k.), Kurminowski (62', 77')

Poza Pogonią w ćwierćfinale Pucharu Polski zameldowali się już: Piast Gliwice, Puszcza Niepołomice, Korona Kielce oraz Polonia Warszawa, która po rzutach karnych wyeliminowała obrońcę tytułu Wisłę Kraków. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze tego etapu: ŁKS - Legia oraz Olimpia Grudziądz - Jagiellonia.