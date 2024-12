Media: Real ma dość. Niewiarygodne, kogo sprowadzą, by "odblokować" Mbappe

Kiedy Kylian Mbappe po latach spekulacji dołączył w lecie do Realu Madryt, wydawało się, że drużyna będzie nie do zniszczenia. Wielu myślało: Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe - co może nam się złego stać? Jak się okazuje, skład nie jest odpowiednio zbilansowany, przez co Real przegrywa. A do tego nie jest przyzwyczajony. Głównym problemem ma być właśnie Francuz.

Real Madryt sprowadza gigantyczne posiłki. To on dostał misję "odblokować Mbappe"

Dziennik "Le Parisien" przyznał, że Kylian przeżywa "ekstremalnie trudny czas", który prawdopodobnie jeszcze potrwa. "Potrzebuje pomocy psychologicznej i fizycznej" - przekazano, powołując się na słowa osoby z otoczenia zawodnika. Na domiar złego drugi raz w przeciągu tygodnia nie trafił rzutu karnego, co dodatkowo może wpłynąć na jego głowę. "Pogrzebany" - zakomunikował "Sport".

Dziennik zaznacza, że ma on na sobie "blokadę", która nie zniknęła nawet po rozmowie z synem Ancelottiego Davide. Real zamierza zatem sięgnąć po ostateczne środki, gdyż zwrócił się do samego Zinedine'a Zidane'a, który ma mieć ogromny wpływ na zawodnika. To on był jednym z ludzi, którzy mieli udział przy transferze do mistrza kraju, a teraz ma za zadanie "odblokować Mbappe". Zauważono, że szkoleniowiec utrzymuje z nim dobre relacje, podobnie jak wcześniej z Karimem Benzemą, którego w przeszłości również niejednokrotnie wspierał.

Wszyscy mają nadzieję, że klub odzyska "elektryzującą wersję" Kyliana, który już w debiucie zanotował trafienie w spotkaniu z Atalantą w finale Superpucharu Europy. Nie ma co ukrywać, że przyszłość jest w rękach napastnika, który ma już coraz mniejsze poparcie trybun. Fani zaczynają wątpić, czy ma na tyle charakteru, by postawić się choćby Viniciusowi.

Poza boiskiem 25-latek musi również odpowiednio zarządzić sytuacją, do której rzekomo miało dojść w Szwecji. Dziennik "Expressen" podał, że miał on dopuścić się "gwałtu i napaści seksualnej". Sam zainteresowany twierdził, że to "fake news", ale okazuje się, że sprawa jest w toku. - Śledztwo nie zostało zamknięte - przekazała prowadząca sprawę prokurator Marina Charikova.

Mbappe rozegrał dotąd w barwach Realu Madryt 19 meczów, w których strzelił 10 goli i zanotował dwie asysty. Piłkarze Carlo Ancelottiego porażką z Bilbao zaprzepaścili szansę, by wyprzedzić w ligowej tabeli FC Barcelonę. Mają teraz na koncie 33 punkty i cztery pkt straty do lidera.