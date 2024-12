Tak kibice Omonii zareagowali na słowa Stępińskiego. Ciary żenady

- Taki transparent nie powinien zostać wywieszony. Ludzie, którzy to zrobili, nie są, moim zdaniem, do końca świadomi historii, nie wiedzą, jak było naprawdę. Nikt normalny nie wywiesza takiego transparentu. Takie zachowania należy stanowczo potępić i trzeba o tym mówić. To nie jest coś normalnego. Generalnie na Cyprze kluby są bardzo upolitycznione. Ja tego nie lubię, polityka powinna być z dala od sportu, nie interesuję się nią. Znam za to historię swojego kraju - powiedział Mariusz Stępiński, komentując transparent kibiców Omonii Nikozja, który pojawił się przed meczem z Legią Warszawa w Lidze Konferencji.

Przed pierwszym gwizdkiem wywiesili na trybunach bulwersujący transparent z hasłem: "W 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę". Do tego na niektórych banerach pojawił się wizerunek latynoskiego rewolucjonisty Che Guevary, a na innych symbole sierpa i młota czy znak "zakaz skrętu w prawo".

Fani Omonii Nikozja zareagowali na słowa Mariusza Stępińskiego ws. oprawy

Na słowa Stępińskiego postanowili odpowiedzieć kibice Omonii Nikozja, którzy wydali oświadczenie na portalu omonoia24.com. "Powiemy to tak dosadnie, jak to tylko możliwe. Panie Stępiński, lekcje historii nie w świecie Omonii. Gra i rywalizuje pan w drużynie, która reprezentuje pewne ideały i pewne wartości. Niezależnie od pochodzenia i przekonań, należy się panu szacunek. Podobnie jak wszystkim zagranicznym piłkarzom, którzy noszą koniczynę na piersiach. Zastanawiamy się, od kogo dostał pan pozwolenie na składanie takich oświadczeń. Wzywamy władze Omonii do zajęcia się tą kwestią" - czytamy w oświadczeniu.

Zaraz po meczu na oprawę kibiców Omonii Nikozja zareagowała Legia Warszawa. "Skandaliczna oprawa kibiców Omonii zaprezentowana podczas wczorajszego meczu miała na celu zakłamanie prawdy. W imieniu społeczności klubu oraz osób, które poświęciły swoje życie w walce o wolność Warszawy i Polski, natychmiast po zakończeniu meczu zwróciliśmy się do UEFA z żądaniem stanowczej reakcji" - ogłosił stołeczny klub.

Mariusz Stępiński jest zawodnikiem Omonii Nikozja od stycznia br., kiedy to odszedł z Arisu Limassol. W tym sezonie Stępiński zagrał w osiemnastu meczach, w których strzelił dziesięć goli. Jego kontrakt z Omonią jest ważny do końca maja 2026 r.