Oto co zrobiła Ewa Pajor po ostatnim gwizdku! Obraz wart tysiąca słów

Zrobiły to! Naprawdę to zrobiły! Reprezentacja Polski kobiet uciszyła Wiedeń i awansowała na Euro 2025 w Szwajcarii. Nasze kadrowiczki pokonały 1:0 reprezentację Austrii i po raz pierwszy w historii awansowały na wielki turniej. Emocje najlepiej obrazują obrazki z trybun i boiska. Zwłaszcza to z Ewą Pajor, która z radości wręcz po prostu oszalała (w pozytywnym tego słowa znaczeniu)!

