Wstrząsające sceny w domu króla strzelców Euro 2024. Grozili mu bronią

Mikautadze został w sierpniu 2023 roku wykupiony przez Ajax z FC Metz za 16 mln euro. Po niespełna pół roku wrócił do francuskiego klubu, zanotował 13 trafień w Ligue 1 i został definitywnie sprzedany do FC Metz. Ale po dwóch tygodniach, widząc fantastyczne występy napastnika na Euro, Olympique Lyon wyłożył za niego 18,5 mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębie pokonało Lublin. Tomasz Fornal: To jest tylko jedna z wielu kolejek

17 meczów, cztery gole i jedna asysta - tak wyglądają statystyki Georgesa Mikautadze w tym sezonie w barwach Lyonu. Nie można porównać tego do liczb, jakie notuje w ostatnim czasie w reprezentacji Gruzji. Ostatnie 11 spotkań to dla niego siedem trafień i jedna asysta - większość uzbierał na Euro 2024, podczas którego poprowadził drużynę do awansu do 1/8 finału. "Kiedy przed turniejem został zapytany o swoje trzy najmocniejsze strony, wskazał: skuteczność w polu karnym, wszechstronność i silną psychikę. Wszystkie te cechy pokazał już na Euro, stając się jedną z największych gwiazd i sensacji zmagań" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl. Od tamtego czasu sporo się zmieniło.

Bohater Euro 2024 okradziony. "Nie odniosłem żadnych obrażeń fizycznych"

Portal Actu Lyon poinformował, że Mikautadze został w niedzielę okradziony w swoim domu przez uzbrojonych mężczyzn. "Tuż po imponującym zwycięstwie z OGC Nice piłkarz Lyonu przeżył wstrząsające zdarzenie" - czytamy. Agresorzy byli zamaskowani, gdyż mieli na sobie kaptury oraz rękawiczki, a ponadto byli uzbrojeni.

Ostatecznie napastnik stracił parę "luksusowych przedmiotów" m.in. kilka zegarków, a straty wyceniono na 150-200 tys. euro. RMC Sport dodaje, że skradziono też "wyroby skórzane". Zaznaczono, że rabusie po opuszczeniu domu są poszukiwani przez policję, natomiast wciąż nie zostali schwytani. Na miejscu przeprowadzono szczegółowe dochodzenie, podczas którego zebrano ślady przestępców.

Na całe zajście zdążył już zareagować sam Gruzin. "Witam wszystkich, po wczorajszym zdarzeniu chcę was uspokoić: czuję się dobrze i nie odniosłem żadnych obrażeń fizycznych. Dziękuję za liczne wiadomości oraz wsparcie - to wiele dla mnie znaczy. Pozostaję skoncentrowany na swoich celach, do zobaczenia wkrótce. Dbajcie o siebie i swoich bliskich" - przekazał w mediach społecznościowych.

Po 13. kolejkach Ligue 1 Olympique Lyon zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 22 pkt. Najbliższy mecz rozegra w sobotę 7 grudnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Angers.