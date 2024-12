Koszmar polskiego piłkarza. To może przekreślić jego powołanie

Fila rozpoczął sobotnie spotkanie w podstawowym składzie, ale już w 24. minucie został zmuszony opuścić boisko z powodu urazu. Kiedy schodził, Dender prowadziło 1:0, natomiast finalnie przegrało aż 1:4. Jak się okazuje, porażka nie jest jedynym problemem Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębie pokonało Lublin. Tomasz Fornal: To jest tylko jedna z wielu kolejek

Koszmarne wieści dla Polaka. Trener ujawnił, że prawdopodobnie zerwał więzadła krzyżowe

- To dla nas poważny cios. Karol jest ogromnym profesjonalistą i ciężko pracował w ostatnim czasie - przyznał na konferencji prasowej, cytowany przez gva.be trener Vincent Euvrard, który ujawnił, że nasz zawodnik prawdopodobnie zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Gdyby okazało się to prawdą, byłaby to dla niego druga taka kontuzja w karierze. Po raz pierwszy zerwał więzadła 12 września 2023 roku i pauzował ponad pół roku.

Na ten moment klub nie zamieścił oficjalnego komunikatu, który mógłby potwierdzić domniemania szkoleniowca. Milczy również sam zainteresowany, który po transferze do belgijskiego zespołu wyraźnie odżył i stał się bardziej aktywny w mediach społecznościowych.

Niewątpliwie kontuzja przekreśliłaby jego szanse na powołanie do reprezentacji Polski. 26-latek gra na co dzień na prawym wahadle, dlatego Michał Probierz na pewno chętnie zwróciłby na niego uwagę, by mieć alternatywę dla rozczarowującego ostatnio w kadrze Przemysław Frankowskiego. Sam Fila rzekomo marzył o powołaniu, zwłaszcza że dotąd występował jedynie w młodzieżówkach, natomiast jeśli słowa szkoleniowca się potwierdzą, trudno będzie do tego doprowadzić.

Po 16. kolejkach Jupiler League Dender zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów, mając tyle samo pkt, co będący w strefie spadkowej Leuven. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 8 grudnia, gdy zmierzy się na własnym stadionie z KVC Westerlo. Będzie to okazja, by przełamać fatalną serię, gdyż piłkarze Vincenta Euvrarda czekają na zwycięstwo od 2 października, czyli łącznie siedem meczów.