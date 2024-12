Bożydar Iwanow zadebiutuje w nowej telewizji. "Mam przyjemność"

Bożydar Iwanow to jeden z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sportowych w Polsce. Jego głos kojarzy niemal każdy kibic piłki nożnej. Pierwsze kroki dziennikarskie stawiał już na studiach i to na ich samym początku. Wówczas trafił do regionalnego ośrodka Telewizji Polskiej. Z kolei komentować zaczął w redakcji sportowej TVP oraz Wizji Sport. Od 22 lat pozostaje związany z Polsatem. Występuje tam nie tylko w roli komentatora, ale i eksperta. Wcześniej można było go słyszeć też przy okazji meczów Ligi Mistrzów, ale od tego sezonu te rozgrywki pokazuje inna stacja.

Bożydar Iwanow dołącza do Eleven Sports. Skomentuje mecze ligi niemieckiej i tamtejszego pucharu

I jak poinformowano w sobotę, przed Iwanowem kolejne wyzwanie zawodowe. Komentator będzie najprawdopodobniej łączył pracę w dwóch stacjach. Oprócz Polsatu będzie można usłyszeć jego głos na antenie Eleven Sports. O wszystkim doniósł Mateusz Majak.

"Mam przyjemność poinformować, że Bożydar Iwanow będzie nas wspierał w komentarzu Bundesligi i Pucharu Niemiec" - napisał dziennikarz na X. Zdradził też, kiedy po raz pierwszy będzie można usłyszeć Iwanowa za mikrofonem nowej stacji. "W najbliższą środę skomentuje swój pierwszy mecz w Eleven - Wolfsburg vs Hoffenheim (DFB Pokal) w duecie z Sebastianem Chabiniakiem" - dodał.

Iwanow to niezwykle ceniona, a przede wszystkim doświadczona postać w polskim sporcie. Na koncie ma pracę przy wielu międzynarodowych imprezach. Komentował czy też relacjonował m.in. mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbywały się w 1998, 2002 i 2006 roku.

Prowadzi też popularne studio Cafe Futbol, gdzie nie tylko rozmawia z gośćmi, ale i wygłasza własne opinie. W 2016 roku zniknął z anteny, by po kilku miesiącach znów na nią wrócić. Okazało się, że powodem absencji były kłopoty ze zdrowiem - toczył intensywną walkę z chorobą dwubiegunową.