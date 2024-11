Raków sprzedał go za 11 milionów euro. Teraz zachwyca

Początek trwającego sezonu Ante Crnac spędził jeszcze w Rakowie Częstochowa. Zdążył rozegrać pięć ligowych meczów i strzelić nawet gola Motorowi Lublin. 22 sierpnia odszedł jednak do Norwich City, a według medialnych przekazów Anglicy zapłacili za jego transfer około 11 milionów euro. Na pierwszego gola w nowych barwach czekał do 19 października.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodri nie zasłużył na Złota Piłkę? Żelazny: Popatrzcie sobie na Manchester City bez niego

Koncert Crnaca. Błysnął w starciu z klubem, który dopiero co grał w Premier League

Wówczas trafił do siatki w zremisowanym 1:1 starciu ze Stoke City. Wygląda jednak na to, że w końcu odblokował się na dobre. 26 listopada wpisał się na listę strzelców w wygranym wysoko meczu z Plymouth Argyle (6:1), a w sobotnie popołudnie stał się niekwestionowanym bohaterem spotkania z Luton Town.

Na Carrow Road doszło do meczu drużyn, które w ostatnich latach grały w Premier League. To goście objęli prowadzenie w 20. minucie. Gola zdobył Elijah Adebayo. Dalsza część pierwszej połowy należała już jednak do gospodarzy, a konkretnie do Crnaca. Chorwat w 25. i 33. minucie dwa razy pokonał Thomasa Kaminskiego i wyprowadził "Kanarki" na prowadzenie.

Już po przerwie wyrównał Jacob Brown. Wynik remisowy utrzymywał się do 81. minuty. Wówczas ponownie bohaterem został Crnac. Były napastnik Rakowa tym razem obsłużył kolegę. Zaliczył kluczowe podanie przy golu strzelonym przez Emiliano Marcondesa. Pięć minut później lider klasyfikacji strzelców Borja Sainz ustalił wynik meczu na 4:2 dla Norwich City.

Klub, w którym występuje Crnac po 18 kolejkach zgromadził 25 punktów i plasuje się na 9. miejscu. Do liderującego Sheffield United traci 13 oczek. Luton Town, które w poprzednim sezonie grało jeszcze w Premier League, spisuje się znacznie gorzej. Zdobyło 18 punktów i zajmuje 19. miejsce w tabeli.