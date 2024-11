FIFA zatwierdziła gospodarza mistrzostw świata 2034. "Najwyższy wynik w historii"

Reprezentacja Polski wystąpiła w dwóch ostatnich edycjach mistrzostw świata, tj. w 2018 r. w Rosji i w 2022 r. w Katarze. W pierwszym przypadku Biało-Czerwoni kończyli rywalizację po fazie grupowej, a w Katarze dotarli do 1/8 finału, gdzie przegrali 1:3 z Francją. 13 grudnia br. Polska pozna swoich rywali w eliminacjach do kolejnego mundialu, który w 2026 r. będzie gościć Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone. Polacy będą losowani z drugiego koszyka - a nie pierwszego - ponieważ nie awansowali do ćwierćfinału play-offów Ligi Narodów i spadli do niższej dywizji.

Znamy też gospodarzy dwóch kolejnych mundiali. W 2030 r. trzy pierwsze mecze będą zorganizowane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, a reszta spotkań będzie się odbywać w Hiszpanii, Maroku oraz Portugalii. W 2034 r. gospodarzem mistrzostw świata będzie Arabia Saudyjska, o czym FIFA poinformowała na przełomie października i listopada zeszłego roku. Saudyjczycy byli jedynym kandydatem do organizacji tej imprezy.

Arabia Saudyjska miała poparcie większości Azji, Ameryki Środkowej oraz Afryki. Zgodnie z tzw. rotacją kontynentalną swoją aplikację od organizacji tego mundialu mogły składać kraje z Azji i Oceanii. - FIFA nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec świata piłki nożnej, polegających na przeprowadzaniu procedur przetargowych i selekcji na mistrzostwa świata w sposób etyczny, przejrzysty, obiektywny i bezstronny - mówiła Minky Worden, dyrektor globalnych inicjatyw w pozarządowej organizacji Human Rights Watch, zajmującej się ochroną praw człowieka.

Specjalnie dla Arabii Saudyjskiej FIFA zmieniła swoje przepisy dotyczące wymogów stadionowych w procedurze przetargowej. - Cała azjatycka rodzina piłkarska będzie zjednoczona we wsparciu doniosłej inicjatywy Królestwa Arabii Saudyjskiej i jesteśmy zobowiązani do ścisłej współpracy z globalną rodziną piłkarską, aby zapewnić sukces - zapewniał książę Mohammed Bin Salman, władca Arabii Saudyjskiej.

"Najwyższy wynik w historii". Chodzi o mundial w Arabii Saudyjskiej

FIFA poinformowała podczas walnego zgromadzenia federacji, że Arabia Saudyjska otrzymała najwyższą ocenę za raport kandydata do organizowania mistrzostw świata. Saudyjczycy otrzymali 419,8 punktów na 500 możliwych. "To najwyższy wynik w historii" - informuje dziennik "Marca". Oficjalne przyznanie roli gospodarza Arabii Saudyjskiej odbędzie się 11 grudnia br. Warto dodać, ze udział w turnieju weźmie aż 48 reprezentacji.

Do Arabii Saudyjskiej przybyła też delegacja FIFA, która odwiedziła miasta, dokonała inspekcji projektów sportowych i obiektów, które były uwzględnione w ofercie przetargu. Mecze będą rozgrywane na 15 stadionach rozmieszczonych w Rijadzie, Jeddah, Alkhobar, Abhy i Neom. - Nieograniczona uwaga i wsparcie władz przyczyniło się do tego, że oferta zyskała zaufanie społeczności międzynarodowej - mówił Abdulaziz bin Turki Al Saud, saudyjski minister sportu.

- Dokumentacja Arabii Saudyjskiej w przetargu na mistrzostwa świata oferuje pięć miast-gospodarzy o zróżnicowanym charakterze kulturowym i miejskim, które pomagają kibicom i miłośnikom piłki nożnej odkrywać unikalne kultury i doświadczenia w różnych regionach Królestwa - dodał Hammad Al-Balawi, szef ds. dokumentacji przetargowej.