Bale zobaczył, jak Mbappe gra w Realu. Od razu zareagował

Hiszpańskie media już wcześniej wskazywały, że Kylian Mbappe ma problemy z aklimatyzacją w Madrycie, nie jest szczęśliwy w stolicy Hiszpanii. Mówiło się o problemach mentalnych. Francuz nie imponuje skutecznością. Ma ponad dwa razy mniej goli w La Lidze od Roberta Lewandowskiego. Zawodzi w wielkich meczach. Rozczarował w środę w Lidze Mistrzów z Liverpoolem (0:2). Praktycznie nie dochodził do sytuacji strzeleckich, do tego zmarnował rzut karny.

Bale wie, co pomoże Mbappe w odzyskaniu formy

Zdecydowanie Mbappe stracił pewność siebie, którą stracił w poprzednich miesiącach. Nie jest aż tak zaangażowany w grę ofensywną, nie prezentuje ciągu na bramkę, z którego słynął. W starciu z Liverpoolem był jednym z najsłabszych piłkarzy Realu Madryt.

- Walczył i rywalizował jak wszyscy. Nie był za bardzo efektywny i zmarnował karnego. Myślę, że to dla niego będzie trudny moment, ale ma tutaj wsparcie wszystkich i musi z tego szybko wyjść. I szybko wyjdzie z tego momentu z trudnościami - komentował po meczu trener "Królewskich", Carlo Ancelotti.

Kibice "Los Blancos" są coraz bardziej zirytowani sytuacją i brakiem formy Mbappe. Domagają się natychmiastowej poprawy gry nie tylko Francuza, ale całej drużyny. Wskazują 25-latka jako jedno z największych rozczarowań sezonu.

W Madrycie jest presja na wyniki, aby jak najszybciej dogonić FC Barcelonę w Lidze i poprawić pozycję w Lidze Mistrzów. Kluczem do tego będzie odbudowa Mbappe. Zdaniem Garetha Bale'a, który grał w Realu w latach 2013-2022, najlepszym lekarstwem dla Francuza będzie czas. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i dać mu się wykazać.

- Nie trafiałem rzutów karnych, każdemu się to zdarza. Ale gdy Mbappe jest w formie, ma swój dzień, to jest najlepszym graczem na świecie i myślę, że to tylko kwestia czasu, aż się poprawi - powiedział Walijczyk po hicie LM na antenie TNT Sports.

Po pięciu kolejkach fazy zasadniczej Real Madryt zajmuje w tabeli Ligi Mistrzów dopiero 24. miejsce - ostatnie, które daje prawo gry w lutym w fazie play-off. Ma na koncie sześć punktów za wygrane z VfB Stuttgart i Borussią Dortmund.