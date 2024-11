Mbappe nie trafił z rzutu karnego, oto reakcja drużyny. Modrić się nie certoli

Real Madryt był wyraźnie słabszą drużyną od Liverpoolu, trudno szukać pozytywów. Wydawało się, że po zwycięstwie w weekend z Leganes "Królewscy" zaczynają wracać na właściwą ścieżkę, ale starcie na Anfield pokazało, że czeka ich jeszcze sporo pracy. Kylian Mbappe od dłuższego czasu nie jest w optymalnej formie. Zmarnował rzut karny, który mógł odwrócić losy hitu Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Gdyby Zieliński zrobił selfie z Ronaldo w Neapolu, to kibice dostaliby pianę na pysku

Bramkarz Liverpoolu Caoimhín Kelleher idealnie odczytał intencje francuskiego napastnika. Rzucił się dokładnie tam, gdzie Mbappe chciał strzelić i obronił jego uderzenie. Irlandczyk zastępuje kontuzjowanego Alissona Beckera, ale takie sytuacje zdecydowanie budują pewność siebie.

Tej pewności brakuje z kolei Mbappe, który zawiódł w kolejnym meczu. Francuz ma tendencje do grania nierównych spotkań. Nie jest tak skuteczny, jak wszyscy by tego oczekiwali. Albo marnuje sytuacje na potęgę, albo regularnie pali akcje, albo w ogóle nie dochodzi do sytuacji strzeleckich. W starciu z Liverpoolem oddał zaledwie dwa strzały, z czego jeden z rzutu karnego.

Za swój występ Mbappe dostał niskie noty, np. 6,3 na portalu sofascore.com. To była jedna z najniższych ocen w Realu. Kibice są zirytowani jego postawą, hiszpańskie media także nie zostawiają na nim suchej nitki. W szatni "Królewskich" wiedzą, że rzut karny w drugiej połowie mógł dać nowe siły.

- Mieliśmy tego karnego, który mógł zmienić mecz, ale go nie wykorzystaliśmy. I cóż... Potem przyszedł ich drugi gol i mecz był praktycznie przegrany - mówił po meczu Luka Modrić.

- W drugiej połowie było trudno, oni strzelają gola, mecz staje się dla nas jeszcze nieco bardziej trudny, mamy karnego, by wrócić do meczu, nie wykorzystujemy go i od tego momentu mecz staje się dla nas jeszcze trudniejszy - powiedział z kolei Dani Ceballos.

Pojawiały się opinie, że Mbappe nie może odnaleźć się w Madrycie, stracił pewność siebie, którą miał w Paris Saint-Germain. - My oceniamy go dobrze, trenuje dobrze, z pewnością siebie. Czasami mu wychodzi, a czasami nie. Dzisiaj szczególnie nie wyszedł mu ten karny, ale w niego wierzymy. Na pewno Kylian zrobi to, czego się od niego oczekuje - przyznał Modrić.

Głos zabrał także trener Carlo Ancelotti. - Walczył i rywalizował jak wszyscy. Nie był za bardzo efektywny i zmarnował karnego. Myślę, że to dla niego będzie trudny moment, ale ma tutaj wsparcie wszystkich i musi z tego szybko wyjść. I szybko wyjdzie z tego momentu z trudnościami. Oczywiście zmarnowanie karnego w takim meczu powoduje małe rozczarowanie u gracza, ale musimy razem z nim patrzeć przed siebie na tę drogę - ocenił Włoch.

Po pięciu meczach fazy zasadniczej Ligi Mistrzów Real Madryt zajmuje dopiero 24. miejsce - ostatnie, które daje prawo gry w fazie play-off. W grudniu zagra na wyjeździe z Atalantą Bergamo, a w styczniu u siebie z Red Bullem Salzburg i na wyjeździe ze Stade Brestois 29.