Były piłkarz Manchesteru City kandydatem na prezydenta kraju. Putin się cieszy

Dinamo Tbilisi, Manchester City, FC Zurich, Grasshoppers, Spartak Władykaukaz, FC Basel, FC Sion - to część klubów, które w trakcie kariery reprezentował Micheil Kawelaszwili. Były napastnik świętował największe sukcesy w Dinamie Tbilisi, z którym zdobył pięć mistrzostw Gruzji, a także trzy krajowe puchary. Łącznie Kawelaszwili zagrał 46 spotkań w reprezentacji Gruzji, w której debiutował w wieku 19 lat, 11 miesięcy i 10 dni. Nigdy jednak nie zagrał z Gruzją na wielkim turnieju, co udało się tej reprezentacji dopiero w 2024 roku.

