Pedri podsumował Lewandowskiego. Lepiej się nie dało

Dublet z Brestem sprawił, że Robert Lewandowski ma na koncie 101 goli w Lidze Mistrzów i stał się trzecim piłkarzem w historii rozgrywek, który przekroczył granicę stu bramek. Wcześniej dokonali tego Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

Pedri o Lewandowskim: "Jeden z najlepszych w historii"

Robert Lewandowski był jedną z jaśniejszych postaci spotkania z Brestem. Bardzo dobre zawody rozegrał też Pedri. Młody pomocnik był bardzo aktywny, nadawał tempo każdej kolejnej akcji, praktycznie każde jego podanie tworzyło zagrożenie pod bramką francuskiego zespołu. Wspomagał też obronę, intensywnie pracując w pressingu.

Nie od dziś wiadomo, że Lewandowski jest w gronie piłkarzy, z którymi Pedri najlepiej dogaduje się na boisku. Ich współpraca bardzo często przynosi odpowiednie owoce w postaci akcji bramkowych lub okazji strzeleckich. Ale tego też chciał Hansi Flick, by Polak miał wokół siebie partnerów, którzy wykreują mu sytuacje.

Po spotkaniu z Brestem Pedri został zapytany o rekord Lewandowskiego. Wypowiedział się o Polaku krótko, ale w samych superlatywach.

- To przyjemność mieć go w swojej drużynie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jest jednym z najlepszych napastników w historii - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami FC Barcelony.

Pedri ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca przyszłego sezonu, tak samo jak Lewandowski. Jednak w przypadku Hiszpana jest duża szansa na to, że umowa zostanie przedłużona. Klub liczy na to, że temat uda się zamknąć do końca tego roku.

- Zawsze mówiłem, że to jest klub, w którym zawsze chcę grać - stwierdził krótko na ten temat.

Po pięciu meczach fazy zasadniczej LM FC Barcelona ma 12 punktów. Po wtorkowych spotkaniach jest na drugim miejscu, wyprzedza ją tylko Inter Mediolan.