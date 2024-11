Legendy piłki nożnej reagują na nocny wpis Lewandowskiego. "Uwielbiam"

Robert Lewandowski przeszedł we wtorek do historii jako trzeci piłkarz, który strzelił co najmniej sto goli w Lidze Mistrzów. W meczu piątej kolejki fazy ligowej ze Stade Brestois 29 (3:0) popisał się dubletem. Standardowo po swoich występach, szczególnie tych dobrych, "Lewy" publikuje post w sieci. Na jego wpis po wygranej z Francuzami zareagowały legendy światowego futbolu.

