Oficjalnie: Leo Messi ma nowego trenera! "Jeden z najlepszych na świecie"

Obecny sezon MLS zakończył się wielkim rozczarowaniem dla Interu Miami. Drużyna Lionela Messiego, Luisa Suareza, Sergio Busquetsa i Jordiego Alby, która była najlepsza w sezonie zasadniczym, odpadła z rozgrywek już w ćwierćfinale konferencji.

Na tym etapie rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. Mimo że Inter Miami wygrał pierwszy mecz z Atlanta United 2:1, to w drugim przegrał 1:2, przez co potrzebne było trzecie spotkanie. W nim znów lepsza była drużyna z Atlanty, która wygrała 3:2, a decydującego gola strzelił Bartosz Slisz.

Kilka dni później, dokładnie 22 listopada, z pracy w Interze Miami zrezygnował Gerardo Martino. Oficjalnym powodem jego decyzji nie były jednak wyniki sportowe, a sprawy prywatne. Martino prowadził zespół od czerwca 2023 r. Była to dla niego druga praca w MLS po tym, jak w latach 2016-2018 prowadził Atlanta United.

Mascherano trenerem Interu Miami

Dokładnie cztery dni później Inter Miami ogłosił nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim kolejny Argentyńczyk, były reprezentant kraju, Javier Mascherano. 40-letni były pomocnik prowadził ostatnio reprezentację Argentyny U-20, z którą zagrał na IO w Paryżu. Mascherano podpisał kontrakt do końca 2027 r.

- Javier był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a dziś jest już doświadczonym trenerem. Zawsze wykazywał się wiedzą, determinacją oraz instynktem. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy go powitać w roli lidera naszego zespołu - powiedział współwłaściciel Interu David Beckham.

- Możliwość prowadzenia takiego klubu jak Inter Miami jest dla mnie zaszczytem i przywilejem, który postaram się wykorzystać jak najlepiej. Przyciągnęła mnie tu niezaprzeczalna ambicja i infrastruktura klubu. Nie mogę się doczekać współpracy z ludźmi, aby pomóc klubowi osiągnąć nowe szczyty i zapewnić kibicom więcej niezapomnianych chwil - dodał Mascherano.

Co ciekawe, Mascherano przez lata dzielił szatnię Barcelony ze swoimi nowymi zawodnikami. Nowy trener Interu zdobył z Messim aż 19 trofeów: po pięć mistrzostw i pucharów Hiszpanii, trzy superpuchary kraju oraz po dwie Ligi Mistrzów, klubowe mistrzostwa świata oraz superpuchary Europy.

Mascherano jako zawodnik grał nie tylko w Barcelonie, ale też m.in. w West Hamie United, Liverpoolu, Hebei China Fortune oraz Estudiantes La Plata. Dopóki nie trafił do Barcelony, jego największym osiągnięciem był finał Ligi Mistrzów w sezonie 2006/07.

Mascherano rozegrał aż 147 meczów w reprezentacji Argentyny. Nie zdobył z nią jednak żadnego trofeum. W 2004 r., 2007 r., 2015 r. i 2016 r. zajmował drugie miejsce w Copa America. W 2014 r. został wicemistrzem świata. Jako zawodnik kadry olimpijskiej zdobywał złote medale na IO w 2004 r. i 2008 r. Po zakończeniu kariery został trenerem drużyny narodowej U-20.